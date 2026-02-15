Es tendencia:
U. de Concepción vs D. Concepción – Minuto a minuto, resultado y dónde ver el clásico

Este domingo la Liga de Primera tendrá un cruce muy esperado entre el Campanil y el León de Collao. Todos los detalles de la jornada junto a RedGol.

Por Jp Viluñir Silva

La U de Conce y Deportes Concepción chocan en un clásico que promete.
© PhotosportLa U de Conce y Deportes Concepción chocan en un clásico que promete.

La jornada de domingo en la Liga de Primera 2026 arranca con un partido que promete. Este 15 de febrero desde las 12:00 horas la Universidad de Concepción y Deportes Concepción animarán el esperado Clásico Penquista, un duelo que puede ser clave para ambos.

Los dos ascendidos a la máxima categoría en esta temporada se ven las caras en el Estadio Ester Roa Rebolledo luego de los incendios que han marcado a la zona semanas atrás. Todo lo que pase en un choque que tiene entusiasmada a la Octava Región lo podrás seguir con RedGol.

Revisa las formaciones y sigue el relato en vivo del clásico entre U. de Concepción y D. Concepción

Pronósticos Universidad de Concepción vs Deportes Concepción: el clásico entre los recién ascendidos

¡FORMACIÓN DE DEPORTES CONCEPCIÓN!

Así va el León de Collao al clásico.

¡50 Y 50 PARA CADA HINCHADA!

En tiempos donde se le niega la entrada al público visitante, la U de Conce apostó por dividir a la mitad del Estadio Ester Roa Rebolledo para que los hinchas de Deportes Concepción también sean parte de la fiesta.

UN DUELO MARCADO POR LA TRAGEDIA

El clásico entre la U de Conce y Deportes Concepción se llevará a cabo luego de los terribles incendios que afectaron a la zona. Se espera una jornada que, además de la cancha, tenga la solidaridad como protagonista.

REALIDADES DISTINTAS PARA AMBOS

La U de Conce llega mejor parada luego de vencer a Coquimbo Unido en el debut y sumar tres puntos, algo muy diferente a lo que ha pasado con Deportes Concepción, que sigue sin saber de triunfos.

¡CONCEPCIÓN SE VISTE DE GALA PARA EL CLÁSICO!

¡Muy buenos días, redgoleros y redgoleras! Este domingo 15 de febrero desde las 12:00 horas la Liga de Primera será testigo de un cruce que lleva años esperando: el derbi entre la U de Conce y Deportes Concepción. Todos los detalles de una jornada histórica a continuación.

