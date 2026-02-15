La jornada de domingo en la Liga de Primera 2026 arranca con un partido que promete. Este 15 de febrero desde las 12:00 horas la Universidad de Concepción y Deportes Concepción animarán el esperado Clásico Penquista, un duelo que puede ser clave para ambos.

Los dos ascendidos a la máxima categoría en esta temporada se ven las caras en el Estadio Ester Roa Rebolledo luego de los incendios que han marcado a la zona semanas atrás. Todo lo que pase en un choque que tiene entusiasmada a la Octava Región lo podrás seguir con RedGol.

Revisa las formaciones y sigue el relato en vivo del clásico entre U. de Concepción y D. Concepción