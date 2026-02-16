ver también Luto en Colo Colo: fallece Carlos Cortés, miembro del directorio de Blanco y Negro

Una vez más, Colo Colo tuvo que sufrir durante 90 minutos antes de poder celebrar. El Cacique se impuso de manera agónica por la cuenta mínima ante Unión La Calera en un duelo que se celebró con todo y dejó hasta en el olvido los problemas de Arturo Vidal con Fernando Ortiz.

El King y el Tano han tenido una compleja relación, con cruces que han marcado al camarín. Sin embargo, en los últimos partidos ambos han sabido convivir y ahora dan una muestra de madurez por el bien del Eterno Campeón.

Reflejo de ello fue un detalle que no pasó desapercibido en el Estadio Monumental. Y es que luego del gol de Maximiliano Romero que les dio el triunfo, los dos se fundieron en un abrazo que nadie vio venir.

Arturo Vidal y Fernando Ortiz hacen las paces en Colo Colo

La relación entre Arturo Vidal y Fernando Ortiz parece estar viviendo su mejor momento hasta ahora. El King y el Tano tuvieron algunos cruces en el pasado, pero ahora los dos están enfocados en salir adelante.

Arturo Vidal y Fernando Ortiz dejaron atrás sus diferencias para ayudar a Colo Colo. Foto: Photosport.

Tanto el volante como el técnico se han visto más cercanos en las últimas jornadas, más allá de no ser amigos ni mucho menos. No obstante, la paz que se respira relaja a un plantel que vio de cerca la tensión entre ambos.

Publicidad

Publicidad

Este domingo en el triunfo ante Unión La Calera, tanto Arturo Vidal como Fernando Ortiz demostraron que las cosas están tranquilas. ¿Cómo? En el gol de Maximiliano Romero, se fueron a buscar para celebrar juntos en un eufórico abrazo.

ver también Ni citado: el gran perdedor en el inicio de la temporada 2026 de Colo Colo

Si bien en la transmisión oficial no se vio en detalle, al momento de la anotación sí se pudo percibir el festejo del King y el Tano. Mientras toda la banca saltaba a la cancha a festejar, volante y técnico celebraron juntos la agónica victoria.

Esta sin duda que es una buena noticia para la interna del Eterno Campeón. La relación que más dudas generaba parece haber encontrado la manera de sostenerse y ahora ambos ruegan que los resultados acompañen para no desviarse del objetivo.

Publicidad

Publicidad

Arturo Vidal y Fernando Ortiz viven uno de sus mejores momentos desde que están juntos en Colo Colo. El King y el Tano disfrutan de la racha en la que por fin entró el Cacique después de semanas de muchas dudas e incertidumbre en sus hinchas.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Arturo Vidal y Fernando Ortiz dejan a un lado sus diferencias para que Colo Colo se enfoque en pelear títulos esta temporada. El Cacique ahora pone la mira en la cuarta fecha del torneo, donde visitará a O’Higgins el próximo sábado 22 de febrero a partir de las 18:00 horas.

Publicidad

Publicidad