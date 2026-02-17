En Colo Colo ganaron dos partidos consecutivos y las risas volvieron al estadio Monumental. Uno de los jugadores más aplaudidos por los hinchas es quien el año pasado estuvo muy relegado: Felipe Méndez.

El volante es el motor del mediocampo y su asistencia a Yastin Cuevas, en el duelo ante La Calera, fue tan extraordinaria que le hizo ganar bonos con el hincha albo.

Marcelo Ramírez, ex meta del Popular, manifestó en charla con Redgol que “Méndez es el mejor sin lugar a dudas, y después vienen los jóvenes”, para dejar en claro el nivel del formado en Unión Española.

De hecho manifiesta que en el actual plantel “Méndez es insustituible”, indican que se lleva el peso del equipo. “Es quien está llevando hoy el buque”, sostiene el Rambo sobre el volante.

Rambo Ramírez destaca a Méndez en Colo Colo

Rambo Ramírez pide titularidad para Cuevas

Ramírez también aplaude lo que hacen los jugadores jóvenes en Colo Colo, que poco a poco se están ganando un lugar de consideración en Macul.

“Cuevas debe ser titular, aunque tenga 17 años. Yo lo pongo porque ataca los espacios mejor que los delanteros que hay”, manifestó en comparación con Javier Correa y Maximiliano Romero.

Destacó también a “Hernández y Marchant, que vienen más atrás” y finalmente reconoce lo bien que está jugando Arturo Vidal.

“Vidal ya muestra lo que se espera de él en Colo Colo“, sentenció el arquero que fue figura en la Recopa de 1992 que obtuvo el el Cacique en Kobe, Japón.

