Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

“Está llevando el buque en Colo Colo”: Rambo Ramírez le hace un queque a Felipe Méndez

Marcelo Ramírez destacó a Felipe Méndez al punto de calificarlo como "insustituible" en el actual elenco de Fernando Ortiz.

Por Felipe Escobillana

Sigue a Redgol en Google!
Méndez es escogido como el mejor jugador de Colo Colo en el torneo
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTMéndez es escogido como el mejor jugador de Colo Colo en el torneo

En Colo Colo ganaron dos partidos consecutivos y las risas volvieron al estadio Monumental. Uno de los jugadores más aplaudidos por los hinchas es quien el año pasado estuvo muy relegado: Felipe Méndez.

El volante es el motor del mediocampo y su asistencia a Yastin Cuevas, en el duelo ante La Calera, fue tan extraordinaria que le hizo ganar bonos con el hincha albo.

Marcelo Ramírez, ex meta del Popular, manifestó en charla con Redgol que “Méndez es el mejor sin lugar a dudas, y después vienen los jóvenes”, para dejar en claro el nivel del formado en Unión Española.

De hecho manifiesta que en el actual plantel “Méndez es insustituible”, indican que se lleva el peso del equipo. “Es quien está llevando hoy el buque”, sostiene el Rambo sobre el volante.

Rambo Ramírez destaca a Méndez en Colo Colo

Rambo Ramírez destaca a Méndez en Colo Colo

Rambo Ramírez pide titularidad para Cuevas

Ramírez también aplaude lo que hacen los jugadores jóvenes en Colo Colo, que poco a poco se están ganando un lugar de consideración en Macul.

Publicidad

Cuevas debe ser titular, aunque tenga 17 años. Yo lo pongo porque ataca los espacios mejor que los delanteros que hay”, manifestó en comparación con Javier Correa y Maximiliano Romero.

Bichi Borghi deja su receta a Colo Colo para explotar el potencial de Yastin Cuevas: “No ponerle sobrenombres ni…”

ver también

Bichi Borghi deja su receta a Colo Colo para explotar el potencial de Yastin Cuevas: “No ponerle sobrenombres ni…”

Destacó también a “Hernández y Marchant, que vienen más atrás” y finalmente reconoce lo bien que está jugando Arturo Vidal.

Vidal ya muestra lo que se espera de él en Colo Colo“, sentenció el arquero que fue figura en la Recopa de 1992 que obtuvo el el Cacique en Kobe, Japón.

Publicidad
Lee también
Miedo en España por Copa Davis: "Chile es lo peor que te puede pasar"
Tenis

Miedo en España por Copa Davis: "Chile es lo peor que te puede pasar"

"El peso de...": la reacción en Colo Colo tras el golazo de Salomón
Colo Colo

"El peso de...": la reacción en Colo Colo tras el golazo de Salomón

Destapan el nuevo romance oculto de Lucas Assadi
U de Chile

Destapan el nuevo romance oculto de Lucas Assadi

Pasó 6 meses sin equipo y ahora sorprende con su fichaje
Internacional

Pasó 6 meses sin equipo y ahora sorprende con su fichaje

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo