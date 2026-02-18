Una verdadera teleserie se vive en la Segunda División Profesional. Deportes Melipilla perdió la categoría por problemas administrativos, por lo que ahora Lota Schwager y Comunal Cabrero irán por el ascenso.

Los Potros vivieron un 2025 muy convulsionado, donde tuvieron muchos problemas fuera de la cancha. Debido al incumplimiento del pago de las remuneraciones y cotizaciones de los funcionaron del club, fueron sancionados. Si bien apelaron, no les fue bien.

Lota y Cabrero van por la gloria

Deportes Melipilla buscó revertir el fallo que los condenaba a irse a Tercera A, aunque no les resultó. “La Segunda Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina, por unanimidad de sus miembros presentes en la vista de la causa, ha decidido confirmar la sentencia de la Primera Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina, de fecha 27 de enero de 2026, manteniendo la sanción aplicada al Club Deportes Melipilla“, fue el veredicto.

Con el castigo a los Potros materializado, ahora resta definir qué club será el que reemplace a Melipilla en la Segunda División Profesional del 2026. Pues bien, esto quedará definido entre Lota Schwager y Comunal Cabrero, quienes sueñan con llegar al profesionalismo.

Habrá un partido único, el cual está programado a falta de confirmación para el 7 de marzo. Este duelo será en un estadio neutral, donde el ganador dejará los torneos ANFA y pasará a ser club de la ANFP. Un premio no menor, que ilusiona a ambas instituciones.

Desde la Tercera A ya ascendieron Atlético Colina (campeón) y Colchagua (subcampeón). Lota y Cabrero terminaron en el tercer y cuarto puesto respectivamente, por lo que ante la liberación de un cupo, son los encargados de definir al último ascendido.

De esta manera, habrá un partidazo para conocer al último integrante de la Segunda División Profesional del 2026. Solo resta saber el recinto donde Lota y Cabrero lucharán por el sueño de subir de categoría en el impredecible fútbol chileno.