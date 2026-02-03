El mercado de fichajes sigue en movimiento y, con ello, distintos clubes comienzan a fortalecer sus planteles, siendo uno de ellos Lota Schwager que compite en la Tercera A, la cuarta categoría del fútbol chileno, que se quedó con una conocida figura de la liga nacional como refuerzo.

La Lamparita busca ascender esta temporada y ha anunciado distintos fichajes estas temporadas, entre ellas la de Martín Velásquez, jugador formado en Huachipato, equipo al que llegó el 2023.

La llegada de Martín Velásquez a Lota Schwager

“Bienvenido. Martín Ignacio Velásquez Mardones, de 22 años, se suma a Lota Schwager para reforzar el mediocampo del equipo minero. Formado en Huachipato, Velásquez cuenta además con experiencia en Copa Chile defendiendo a los acereros”, señaló el equipo en sus redes sociales.

ver también Campeón con Huachipato sorprende y ficha por equipo de Tercera A: “Para aportar jerarquía y recorrido”

Agregando que Velásquez es un “jugador polifuncional, arriba con la motivación de aportar trabajo y compromiso en esta nueva etapa vistiendo la camiseta más linda de todas. ¡Que sea una temporada de alegrías, Martín!”.

El 2026 de Lota Schwager

El equipo busca dejar atrás un complejo 2025, donde quedó fuera de la Liguilla con la esperanza del ascenso a Segunda División, por lo que esta nuevamente luchará por la hazaña en Tercera A. Ante esto, el cuadro minero anunció a sus fichajes de esta temporada.

Publicidad

Publicidad

Entre los jugadores que se sumaron están Diego Fernández, Pablo Alejandro Cabrera, Iván Martínez, Martín Velásquez, Raúl Muñoz, Dilan Alvarado, Juan Villablanca y Diego Bravo.