Este retirado centrodelantero fue miembro de aquel plantel icónico de Santiago Wanderers que logró el título en 2001 y a los años, formó parte de Colo Colo. Se hizo un nombre en el fútbol chileno, aunque hace algún tiempo que está enraizado en Centroamérica.

“Acá hace muchos años que me radiqué en Guatemala. Mi esposa es de acá. Definitivamente nos afincamos. Contento de este momento”, aseguró Silvio Fernández, quien atendió el llamado de RedGol para tener esta charla de muchos recuerdos.

Su primera estación en Chile fue Provincial Osorno, donde llegó gracias al agente Sergio Amigo y a Gino Valentini, quien pasa un complejo estado de salud que tiene inquieto a todo Deportes Concepción. Luego saltó al Decano, donde de la mano de Jorge Garcés alzó un trofeo de la máxima categoría.

¿Por qué se dedicó al fútbol?

En Uruguay está muy arraigado el tema del fútbol. La competencia inicia desde los 5-6 años. Y el momento o el entorno me permitía desarrollarme de una manera tranquila, en un equipo de barrio. En Uruguay uno de cada tres niños, mujeres también, quieren ser futbolistas. Gracias a dios pude cumplir ese sueño.

Marcelo Espina se abraza con Silvio Fernández. (Claudio Díaz | Photosport).

¿Quién era su ídolo o referente?

Mi ídolo era Dely Valdés, el delantero panameño. Pero también tenía a Toni Gómez y Santiago Ostolaza. Ellos eran de mi ciudad, me tocó ver la final del mundo cuando le hace el gol al PSV. Coincidentemente 10 años después

cuando me me suben al primer equipo con los que me toca concentrar es con Santiago Ostolaza y con Tony Gómez, así que sueño cumplido.

¿Su llegada al fútbol chileno cómo se da?

Ellos fueron a ver un partido. Uno de los centrales jugaba en mi en mi equipo que era Manuel Hernández. Justo ese sábado y al otro día iban a ir a ver al 9 que ellos querían llevar ahí a Osorno. Y en el partido en el que nosotros jugamos contra Peñarol, que salimos 2 a 2, hice los dos goles. Al otro día ya ni siquiera fueron a ver al otro delantero y me hablaron a mí y. Fue ahí que tuve la la posibilidad. Siempre tuve las ganas de ir a jugar a Chile. Mirábamos en aquella época, lo pasaban por Fox Sports y el fútbol chileno siempre fue atractivo para ver. Ni lo dudé. Sabía que le que el equipo estaba complicado, pero fui con con la idea de ir a Chile y luego, a México. Muchos uruguayos hacían lo mismo.

Silvio Fernández, el ex Wanderers y Colo Colo que agradece profundamente a Chile

Silvio Fernández tenía claro que en Chile podía abrirse paso a otras ligas, pero nunca imaginó el éxito que tendría en Santiago Wanderers ni tampoco llegar al club más grande del país, Colo Colo. “Yo sabía que si andaba bien tenía grandes posibilidades”, afirmó el Cuchillo.

Y así no más fue. Tras su gran pasar en el Decano, Fernández fichó en los Jaguares de Chiapas por dos años. Pero sólo estuvo un semestre. “Lamentablemente dos lesiones me me complicaron bastante y tomé una mala decisión de de rescindir contrato. Aunque después surge la posibilidad de ir a de ir a Colo Colo”, repasó el charrúa.

“Creo que ahí me me apresuré un poco al no tratar de de quedarme un semestre más. Tenía dos años más de contrato. Creo que fue un error, pero son decisiones de la vida a final de cuentas. No me puedo quejar, ¿eh?”, manifestó Silvio Fernández, quien tiene cinco hijos. Dos de sus hijas viven con él en Guatemala.

¿Pudo ahorrar dinero en su carrera?

No tengo un pasar como tienen los jugadores de hoy que se van a Europa, pero la verdad, vivo con la tranquilidad de saber que le puedo brindar lo indispensable a mi, a mi familia. Siempre con la posibilidad de de poder iniciar con algún negocio propio de hace bastante tiempo. Pero el fútbol no me ha permitido. Gracias a dios he tenido la la posibilidad en este último tiempo de de poder estar dirigiendo casi que permanentemente. Eso me me me imposibilita un poco. Quiero aprovechar también las posibilidades que me está brindando acá el fútbol de Centroamérica y pensar en en algunos años más, cuando ya las energías no sean las mismas, ver qué podemos hacer.

Silvio Fernández como DT de Santiago Wanderers. (Sebastian Cisternas/Photosport).

¿Dónde estás dirigiendo hoy en día?

Estoy en en en Huehuetecos nuevamente. Es el equipo de la de la ciudad en donde vivimos hace tres años. Estoy con un chileno también, de preparador físico. Ascendimos al equipo a la primera división. Acá en Liga Nacional, el equipo se pudo mantener algunos años. Lamentablemente después perdió la categoría otra vez. Y nuevamente no nos han llamado para ver si podemos cumplir con la misión de ascender.

Silvio Fernández en Guatemala. (Cedida).

O sea, en retrospectiva, venir a Chile fue la mejor decisión…

Sí. En Uruguay dicen que soy más chileno que uruguayo cuando voy. Estoy eternamente agradecido de Chile. Donde voy me identifican más como chileno. Viví más de la mitad de mi vida fuera de mi país. Estoy eternamente agradecido de Chile y con expectativas de si se presenta la oportunidad de volver.