La selección chilena una vez más estará fuera del Mundial, una competencia que no disputa desde 2014, cuando llegó a los octavos de final en Brasil. Cuatro años antes, el equipo adiestrado por Marcelo Bielsa había alcanzado la misma ronda en Sudáfrica.

E Ismael Fuentes fue uno de los zagueros que el Loco utilizó en el certamen, donde se despidió ante el Scratch, como tantas otras veces. Actualmente, el Chupalla se dedica a ser Consejero Regional del Maule, una labor que intenta hacer con mucha vocación, según dice.

¿Por qué le dicen Chupalla?

Me bautizaron en Rangers. Tenía una camioneta y andaba con mi chupalla acá al lado. Como ahora. Fue el Lucho Guajardo con el Chico Aravena. Un festival de anécdotas y de patadas. Un placer jugar con ellos, el profesionalismo que le daban y cómo defendían la camiseta.

¿En qué está?

Aparte de ser CORE, también estoy viendo un departamento de deportes en Yerbas Buenas. Armando un departamento de deportes. No es fácil. La infraestructura deportiva de los pueblos más chicos en la región del Maule no es mucha. Hay mucha demanda de disciplina, pero no las condiciones necesarias. Estamos trabajando fuerte en eso, en un polideportivo que se debería entregar en mayo o junio. Pero hay que seguir trabajando.

¿Y qué conclusiones saca de ese trabajo?

En la Región del Maule casi el 80 por ciento es rural, hay que mejorar la conectividad y ayudar a que la gente tenga una mejor calidad de vida. Que no tenga agua potable, alcantarillado, además de no tener conectividad en caminos y todo eso. Además el deporte para que los jóvenes no se desvíen por otro camino, hay tantas tentaciones abiertas para eso.

Jugó un Mundial con la selección chilena: el mensaje a los niños de Ismael Fuentes

Los recuerdos de ese Mundial de Sudáfrica con la selección chilena están muy vivos en la memoria de Ismael Fuentes. No tiene dudas cuando Paulo Flores le pregunta por su mejor entrenador. “Marcelo Bielsa creo que fue uno de los grandes técnicos que tuve. Aprendimos mucho de él”, respondió el otrora defensor, quien jugó en Colo Colo, la UC y los Jaguares de Chiapas en México.

“Creo que todos los jugadores de la Generación Dorada aprendieron mucho. Chupete se retiró el año pasado con 40 y tantos años. Se entrenan de mejor manera para jugar lo que han jugado. Arturo (Vidal) y Alexis (Sánchez) saben mentalmente qué hay que hacer para seguir a ese nivel”,

¿Y qué crees que aprendiste con Bielsa?

Sí, la táctica, la técnica. Te daba armas necesarias para enfrentar a cualquier equipo del mundo. Estabas sobreentrenado, que era lo principal. Después llegaba el partido y con la calidad de jugadores que había, jugabas de memoria. Sabías que ellos estaban ahí.

¿Por qué se hace futbolista?

Creo que la opción más lejana, estudié en un colegio agrícola, quería estudiar agronomía. Saqué técnico agrícola. Unos amigos que iban a Deportes Linares, faltaban jugadores y me puse a jugar con ellos. Quedé yo, no con mi amigo. Yo jugaba en el campo y en el colegio. Ahí empezó todo, mi papá era muy comprometido, era carabinero. Ya falleció. Me compró un par de zapatos de fútbol, llegué a Linares a los 16. Debuté a los 17 años. Fue todo muy rápido.

Eran clásicos bravos contra Rangers, Curicó Unido…

Bravos. La Primera B en ese tiempo era brava, no con las condiciones que hay ahora. Antes los cadetes entrenábamos en las puras piedras, el maicillo. Ahora hay que tener canchas de pasto para entrenar. Antes era otro sacrificio y otra magnitud del esfuerzo.

¿Y siempre jugó de defensa?

En el colegio jugaba de 9. Hacía goles, la que me rebotaba o caía la hacía. No era muy habilidoso, pero tenía eso. Con el tiempo pasé de central, me acomodé mucho a la posición y me sentía muy cómodo ahí.

¿Tienes algún ídolo?

Tuve de compañero y por todo lo que fue, el que admiraba por todo lo que pasó fue Miguel Riffo. Jugué con él en Colo Colo, toda la historia, sus capacidades físicas con las limitaciones por sus operaciones. Si no hubiese tenido ese problema hubiera jugado en los mejores equipos del mundo. Todo el esfuerzo que hacía para jugar, Riffo kinesiólogo primero, bicicleta, gimnasio. Después era el jugador del partido. Otro que me gustaba era Lilian Thuram el francés. Pero acá Riffo creo que como persona y jugador, por todo lo que fue, me generaba admiración verlo.

El mensaje a los niños de Ismael Fuentes

Ismael Fuentes todavía aprovecha de recordar buenos tiempos cada vez que puede. “Veo poco fútbol, pero veo. El otro día después de muchos años, que fuimos a jugar a Parral con Matías Fernández a lo de Paulo Garcés”, dijo el ex marcador central de Rangers.

“Fue gratificante verlos, me sentía jugador de nuevo. Estuvimos con Waldo Ponce, que es tremenda persona y amigo. Dejamos buenas relaciones en esa Generación Dorada, con todos donde nos vemos tratamos de aprovechar los minutos que sean de la mejor manera”, expuso Ismael Fuentes.

Además, les dejó un consejo a las nuevas generaciones. “Crean en sus sueños. Yo salí de un pueblito pequeño. Crean en sus sueños. Siempre se cierran puertas, pero siempre habrá una puertita abierta. Hay que aprovecharla al máximo. Y que le tengan mucho respeto al deporte, al fútbol. El tiempo pasa muy rápido y hay que aprovechar las oportunidades”, sentenció Ismael Fuentes.

¿Qué hace un CORE en Chile?

Un Consejero Regional (CORE) cumple un rol clave en la administración territorial de Chile, ya que aprueba, modifica o rechaza el uso de los recursos del Gobierno Regional, en especial los fondos destinados a inversión pública. Su función principal es fiscalizar la labor del gobernador regional y definir prioridades de desarrollo para la región, como infraestructura, transporte, salud o cultura.

Además, participa en la elaboración de políticas regionales y representa los intereses de las provincias y comunas ante el Consejo Regional. El cargo es electo por votación popular, lo que le otorga legitimidad política directa. Aunque no ejecuta proyectos, su voto resulta decisivo para que estos se concreten. En términos simples, el CORE decide dónde y cómo se invierte el dinero regional.