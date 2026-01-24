De rumor de mercado empieza a ser una realidad: según informó el siempre bien dateado periodista criollo, Gonzalo Fouillioux, Universidad de Chile ya tiene un principio de acuerdo con Marcelo Morales para que el lateral izquierdo regrese como refuerzo a la U.

El mismo Fullú había adelantado que “Universidad de Chile estaba cerca de cerrar un nuevo fichaje“, para después agregar que “Marcelo Morales tiene encaminada su llegada a la U. Restan detalles“.

Tal como detalla el mismo comunicador, Morales regresará a la U a préstamo por un año con opción de compra desde el New York Red Bulls, de la Major League Soccer de Estados Unidos.

Otro refuerzo azul y puzle con Salomoni y Diego Vargas

A espera de la firma, Morales regresará al Chuncho con 22 años, tras partir como figura a principios de 2025 al NY, desde la misma Universidad de Chile. En el club de la MLS no le fue muy bien disputando apenas cinco partido por el primer equipo y ocho por la filial.

Así, y a pocas horas del estreno de la U 2026 en el amistoso contra Universitario en Perú, el entrenador Francisco Meneghini está a detalles de sumar un quinto refuerzo.

La U ya concretó los fichajes de Eduardo Vargas, Lucas Romero, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero, a por caer ahora Marcelo Morales.

Cabe recordar que hace poco se concretó la salida de Matías Sepúlveda, lo que suponía dejar el lateral izquierdo a Felipe Salomoni, alternando con Diego Vargas para sumar los minutos sub 21. De vuelta Morales, ese será el puzle que deberá armar Paqui Meneghini.