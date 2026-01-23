Universidad de Chile está a un día de su debut en la pretemporada 2026. Tras suspenderse el amistoso ante Racing Club, la U enfrentará este sábado a Universitario de Deportes en Lima, Perú, en el marco de La Noche Crema.

Paqui Meneghini ya tiene definida la formación, y de no mediar contratiempos, la U alineará con Cristopher Toselli en el arco (Gabriel Castellón está lesionado); Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia y Felipe Salomoni en defensa; Lucas Romero, Charles Aránguiz; Eduardo Vargas, Javier Altamirano y Lucas Assadi en el mediocampo; Octavio Rivero en delantera.

Y este once asoma como muy cercano a la formación titular de la U para iniciar la temporada oficial, con tres de los cuatro refuerzos llamados a ser estelares, sin contar la lucha de Rivero y Juan Martín Lucero por el centro del ataque. Más Castellón como el 1 en el arco cuando se recupere.

Pero hay otro punto que Paqui Meneghini de esclarecer: quién o quiénes serán los juveniles encargados de sumar para la regla del sub 21, en la que todos los equipos deben completar 1.890 minutos en la Liga de Primera con jugadores nacidos a partir de 2005.

Los juveniles de la U: gran favorito y otra opción para los minutos sub 21

Cabe recordar que este 2026 Lucas Assadi deja de sumar minutos sub 21, tarea que este año pueden cumplir el portero Ignacio Sáez; Diego Vargas, Sergio Rozas, Bianneider Tamayo, Agustín Arce, Elías Rojas, Lucas Barrera, Matías Riquelme, Ignacio Vásquez y Salvador Negrete, en primera instancia.

Diego Vargas e Ignacio Vásquez asoman como los sub 21 de la U este 2026.

Pero varios de ellos probablemente ni siquiera tendrán apariciones. Según informó el periodista de TNT Sports, Felipe Cartagena, Francisco Meneghini evalúa confiar gran parte de la tarea sub 21 a Diego Vargas e Ignacio Vásquez.

“El principal elegido sería Diego Vargas, lateral izquierdo de 19 años que se ha visto bien en la pretemporada y que incluso le gana la pulseada a Sergio Rozas, que es el otro lateral que ha estado entrenando con el primer equipo en la pretemporada. Ignacio Vásquez también sería otra opción“, sostuvo.

Así las cosas, el inicio de la temporada deberá establecer si Salomoni o Vargas será el lateral izquierdo titular de la U, aunque lo más probable es que tanto Vargas como Vásquez sean opción ingresando desde el banco en los segundos tiempos.

