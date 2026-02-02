En un día y recinto que no eran los originalmente programados, se cerró la jornada inaugural de la Liga de Primera 2026. Producto de los incendios forestales en el Sur de Chile, Deportes Concepción intercambió su localía con O’Higgins.

La contingencia derivó en que el Estadio El Teniente de Rancagua fuera el escenario del encuentro que congregó a casi nueve mil espectadores, con masiva presencia de hinchas lilas en las tribunas, y un duelo que fue de fuerzas parejas.

Mientras Concepción hacía su regreso oficial a Primera División después de 18 años, con un equipo prácticamente nuevo respecto del 2025; O’Higgins continuó con el buen rendimiento que exhibió en el cierre del año pasado, con cambio de técnico incluido. Y esas diferencias se plasmaron en la cancha.

O’Higgins y Concepción cerraron la primera fecha

El claro dominador del encuentro fue el local. Tuvo las ocasiones más claras para convertir y manejó los tiempos del encuentro. Tanto así que convirtieron al portero visitante, el brasileño César Dutra, en una de las figuras del encuentro.

Si bien Concepción tuvo pocas ocasiones para meter peligro, fue O’Higgins quien supo concretar las acciones ofensivas que generó. En el minuto 29 un centro por izquierda de Bryan Rabello derivó en el pivoteo de Francisco González y el cabezazo del paraguayo Arnaldo Castillo para el gol celeste.

Y cuando el factor físico se hizo notar en ambos equipos, viéndose muchas molestias musculares en los futbolistas, incluso con el “León de Collao” más cerca del empate, un cabezazo del argentino Miguel Brizuela a los 85′ puso el 2-0 para el “Capo de Provincia”.

Sobre el final del encuentro, un cabezazo del defensor argentino Fausto Grillo, a los 90+6′, puso el gol del honor para los lilas, mas no fue suficiente para revertir el marcador final a favor de los celestes por 2-1.

¿Cómo quedan en la Tabla de Posiciones?

Gracias a esta victoria, O’Higgins pasó a ser uno de los cinco líderes de la Liga de Primera con tres puntos; mientras que Deportes Concepción está sin puntos junto con equipos como Everton, Huachipato, el actual campeón Coquimbo Unido y Colo Colo, lo que revive el fantasma del 2020.

¿Cuándo son sus próximos juegos?

Por la segunda jornada del Campeonato Nacional, el “Capo de Provincia” volverá a ser local en el Estadio El Teniente de Rancagua ante Deportes La Serena, este sábado 7 de febrero desde las 18:00 horas. Mientras el “León de Collao” visitará a Universidad Católica en el Claro Arena, el domingo 8 a las 20:30 horas.

