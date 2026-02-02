Tabla actualizada: Calera sorprende a Everton y se mete entre los líderes de la Liga de Primera

Una nueva sorpresa se registró en la primera fecha de la Liga de Primera. En una correcta presentación Unión La Calera logró el batacazo y superó a Everton por la cuenta mínima.

El elenco de Martín Cicotello despejó las dudas en su debut y mostró que será uno de los equipos a tener en cuenta está temporada. Es que más allá de los nombres, el cuadro cementero entró con el cuchillo entre los dientes y se llevó tres puntos de oro.

Los caleranos tuvieron la ocasión más clara en el minuto 24 y no la desaprovecharon. A través de la pelota parada, Kevin Méndez dejó caer un centro con lienza en el área ruletera y abrió el marcador con la aparición de Rodrigo Cáceres.

Anotación que contó con la complicidad de la defensa local y que el central formado en Vélez aprovechó. Es que los locales en vez de “salir” terminaron prácticamente esperando el balón en su área chica. Pese a ello, Cáceres con certero cabezazo superó a Ignacio González y marcó el 1-0.

Cáceres marcó el único tanto de Calera ante Everton.

Anotación que sería determinante en el desarrollo del partido en el Estadio Sausalito. Javier Torrente intentó por todos los medios y con todo lo que tuvo a mano para lograr la igualdad. Pero el VAR y el portero de Calera impidieron la hazaña.

En el 73’, el cuadro ruletero tuvo el empate con tanto del Cristian Palacios. Sin embargo, el juez Nicolás Millas cobró una falta previa y dejó a los locales con el grito de gol en la garganta. Luego en el 85’, el Chori nuevamente tuvo la chance de igualar pero Nicolás Avellaneda le ganó el mano a mano y evitó el empate.

Para peor suerte de los locales, Hugo Magallanes recibió doble amarilla en los descuentos y dejó a los ‘oro y cielo’ con un hombre menos. Pero la guinda de la torta vino después cuando Palacios otra vez tuvo la chance de igualar pero su cabezazo se fue desviado por poco.

Calera supera a Everton: así quedó la tabla

Con este resultado Unión La Calera se mete en la parte alta con tres unidades junto a Deportes Limache, Cobresal y Universidad de Concepción. Por su parte Everton queda al fondo con Coquimbo, Huachipato y Colo Colo.

Así quedó la tabla con el triunfo de Calera por 1-0

La próxima fecha Everton deberá visitar a Colo Colo este sábado 7 de febrero a las 20:30 horas en el Estadio Monumental. Por su parte, La Calera buscará un nuevo triunfo el domingo 8 de febrero cuando se mida ante Cobresal en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.