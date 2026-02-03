El partido que O’Higgins le ganó a Deportes Concepción en el estadio El Teniente de Rancagua por la fecha 1 de la Liga de Primera 2026 tuvo al árbitro Fernando Véjar como uno de los más señalados. Particularmente por la hinchada y el plantel de los lilas.

Todo ocurrió en la segunda parte, cuando una proyección ofensiva de Brayan Véjar terminó con un centro directo al área que el portero Omar Carabalí parecía destinado a atenazar entre sus guantes. Pero Ángel Gillard también fue en busca de ese balón.

E impactó al golero del Capo de Provincia, quien dejó el balón servido para que Gillard anotara el 1-1 transitorio. Por cierto, el “7” del Conce no podía creer la sanción. Tampoco el comentarista de TNT Sports, Gonzalo Jara, quien pensó en primera instancia que no hubo infracción.

Otra toma de la discutida acción. (Captura TNT Sports).

“Se lo termina llevando por delante. No lo termina pegando con la pierna. No lo golpea, es totalmente una situación de fútbol”, dijo Jarita. Aunque desde el VAR zanjaron rápidamente la discusión para darle la mano derecha a Véjar, quien había cobrado alineado con lo que pensaban en la cabina.

Ante eso, el juez recibió el aviso. “La falta está confirmada: Carabalí tiene el balón en las manos y se produce un contacto donde lo pierde”, le dijeron desde el sistema de videoasistencia. Como la acción resultó muy polémica, fue el mismo Fernando Véjar quien le puso punto final al tema.

Fernando Véjar zanja la gran polémica del O’Higgins vs Concepción

El árbitro Fernando Véjar sacó la voz luego del partido que O’Higgins le ganó 2-1 a Deportes Concepción en El Teniente. Y explicó por qué tomó la determinación de invalidar la conquista de Gillard. “Veo que Omar alcanza a tener el balón en sus manos”, reconoció el réferi en Locos por el Capo.

“Producto del choque, aunque sea fortuito, el arquero ya tenía la pelota. Y no se le puede sacar, ya sea accidental o fortuito. Hay un desconocimiento de los jugadores con el reglamento”, acusó el juez, quien explicó dónde está la ignorancia respecto a esa acción.

Fernando Véjar, el juez del partido entre O’Higgins y Deportes Concepción. (Jorge Loyola/Photosport).

Planteó que “el arquero en el piso basta que tenga una mano sobre el balón y se considera en posesión de él. No se le puede sacar. Los jugadores desconocen el reglamento, los hinchas con mayor razón. Es casi algo factual”, resumió el silbante, quien dejó a muchos lilas enfurecidos por esto.

Revisa el compacto del triunfo de O’Higgins a Deportes Concepción

Así operó el VAR en esta jugada