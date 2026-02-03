“No hay falta”: La jugada que pudo cambiar el debut de Deportes Concepción en la Liga de Primera

Deportes Concepción tuvo un duro regreso a la Liga de Primera. El cuadro lila sufrió en su visita al Estadio El Teniente en Rancagua y cayó por 2-1 ante O’Higgins en su vuelta a la máxima división del fútbol chileno.

Pero su debut no estuvo ajeno a polémicas y hubo una jugada en especial que desató la furia de los hinchas del Conce. Lo que se registró en el minuto 80 cuando buscaba el empate ante los celestes. Ángel Gillard recibió en el área y tras dejar atrás a Omar Carabalí marcó el tanto para el elenco del sur.

Sin embargo, Fernando Véjar de inmediato cobró una posible falta sobre el portero rancagüino que fue vista por el VAR. Lo que llamó la atención hasta en la transmisión de TNT Sports. “Para mí no hay falta de ninguna manera. Gillard se lo lleva por delante pero sin falta. El jugador no lo golpea. Es una situación de fútbol”, enfatizó Gonzalo Jara sorprendido por el cobro.

Postura que también tomó el cuerpo técnico de los lilas. “Hay un cuerpo arbitral que está en el campo y otro en el VAR y no hay ningún problema. Hay cosas que quizás no me parecen, pero esto es fútbol. Yo me equivoco, los árbitros también se pueden equivocar”, abordó Patricio Almendra.

Pero el DT recalcó que el cobro fue erróneo y enfatizó que pudo revisar la jugada, donde a su parecer fue gol legítimo. “Si hay un cobro con respaldo del VAR es poco lo que se puede hacer. En el camarín me comentaron que era un gol válido, pero es una decisión que se respeta”, sentenció.

¿Cuándo vuelve a jugar Concepción?

Deportes Concepción ahora vuelve a jugar este domingo 8 de febrero y nuevamente será visitante ante Universidad Católica. El cuadro lila jugará por primera vez en el estadio Claro Arena a partir de las 20:30 horas. Cabe consignar que en la tercera fecha se mide -también de visita- ante la “U” de Concepción. En la cuarta jornada será su primer partido de local ante Cobresal, lo que está pactado para el 20 de febrero.

Prefiere enfocarse en los futbolístico y apuntó que “hubo dos errores puntuales de marcación y el segundo gol es en el mejor momento de Deportes Concepción. Después viene ese descuento que es un premio al esfuerzo y hay que mejorar. Católica es un rival muy fuerte y más en su casa, pero vamos a reforzar lo bueno que hicimos y tenemos herramientas para complicarlos en una cancha que es muy buena”.

