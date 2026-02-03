La primera fecha de la Liga de Primera 2026 no solo dejó un triunfo para O’Higgins por 2-1 sobre Deportes Concepción. Sino también controversia y fuertes críticas dirigidas al arquero Omar Carabalí por una jugada que marcó el desarrollo del partido.

En el estadio El Teniente de Rancagua, los lilas hicieron su ansiado regreso a la máxima categoría tras 18 años de ausencia. Sin embargo, se encontraron con una definición cargada de polémica cuando buscaban el empate parcial.

Todo ocurrió cerca de los 80 minutos, cuando Ángel Gillard conectó un balón que parecía terminar en gol para Deportes Concepción.

Pese a que las primeras imágenes no mostraron un contacto claro, el árbitro anuló el tanto por una supuesta falta en ataque sobre Carabalí, señalando que el portero tenía el balón controlado y fue impactado por el delantero. En la transmisión, Gonzalo Jara habló de “choque de fútbol”.

Esa decisión encendió el ánimo de jugadores, cuerpo técnico y la hinchada penquista, quienes señalaron que la acción no ameritaba la suspensión del gol. Además, acusaron al guardameta de “exagerar” la caída para influir en la decisión arbitral.

Teatro o fair play

Desde las tribunas y redes sociales, los aficionados del León de Collao no tardaron en expresar su descontento con Carabalí, acusándolo de hacer teatro en la jugada para que se decretara la falta. Algunos comentarios apuntaron a la falta de claridad en la decisión y cuestionaron si realmente hubo contacto significativo entre el portero y el atacante visitante.

Por su parte, otros sectores del público defendieron al arquero, argumentando que la intervención de Gillard sí podía haber afectado el control del balón y que el árbitro actuó conforme a su criterio técnico. Esta dualidad ha generado un debate intenso sobre el uso del VAR y la interpretación de faltas en jugadas divididas.

Para Deportes Concepción se viene un duro rival y le tocará visitar a Universidad Católica el domingo 8 de febrero a las 20:30 horas. Mientras que a O’Higgins le tocará ser local y esperará a Deportes La Serena el sábado 7 de febrero a las 18:00 horas.