¡Agenda lista! La programación de la segunda fecha de la Liga de Primera 2026

La Liga de Primera sigue su marcha y ya quedó definida la programación de la segunda fecha, con partidos repartidos entre viernes y lunes.

Por Sebastián Amar

Deportes Limache es puntero tras golear a Colo Colo 3-1
La Liga de Primera 2026 continúa su rumbo con una segunda fecha que promete emociones fuertes. Tras un inicio lleno de sorpresas y resultados apretados en la jornada inaugural. Con varios duelos destacados, la acción de este certamen vuelve a tomar protagonismo este fin de semana y parte de la próxima semana.

Los equipos ya se mentalizan para dejar atrás sus sensaciones de la fecha 1 y sumar unidades clave en la lucha por el título y por estar en los primeros puestos de la tabla. El vigente campeón también tendrá un desafío interesante ante uno de sus rivales más complicados.

Las expectativas están puestas en el choque entre clubes con hinchadas exigentes y en aquellos partidos donde podría haber cambios importantes en los primeros lugares.

Incidentes se robaron el protagonismo del partido entre Universidad de Chile y Audax Italiano. El encuentro terminó 0-0.

Programación de la segunda fecha

  • Viernes 6 de febrero:
    • Audax Italiano vs Universidad de Concepción a las 20:00 horas en el Estadio Municipal de La Florida.
  • Sábado 7 de febrero:
    • Coquimbo Unido vs Palestino a las 12:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.
    • O’Higgins vs Deportes La Serena a las 18:00 horas en el Estadio Codelco El Teniente.
    • Colo Colo vs Everton a las 20:30 horas en el Estadio Monumental.
  • Domingo 8 de febrero:
    • Huachipato vs Universidad de Chile a las 12:00 horas en el Estadio Huachipato-CAP.
    • Ñublense vs Deportes Limache a las 18:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún.
    • Universidad Católica vs Deportes Concepción a las 20:30 horas en el Claro Arena.
  • Lunes 9 de febrero:
    • Unión La Calera vs Cobresal a las 20:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán.
