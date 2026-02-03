La Liga de Primera 2026 continúa su rumbo con una segunda fecha que promete emociones fuertes. Tras un inicio lleno de sorpresas y resultados apretados en la jornada inaugural. Con varios duelos destacados, la acción de este certamen vuelve a tomar protagonismo este fin de semana y parte de la próxima semana.

Los equipos ya se mentalizan para dejar atrás sus sensaciones de la fecha 1 y sumar unidades clave en la lucha por el título y por estar en los primeros puestos de la tabla. El vigente campeón también tendrá un desafío interesante ante uno de sus rivales más complicados.

Las expectativas están puestas en el choque entre clubes con hinchadas exigentes y en aquellos partidos donde podría haber cambios importantes en los primeros lugares.

Incidentes se robaron el protagonismo del partido entre Universidad de Chile y Audax Italiano. El encuentro terminó 0-0.

Programación de la segunda fecha