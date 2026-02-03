Colo Colo tuvo un horrible debut en la Liga de Primera. Fue goleado por Deportes Limache y, con la fecha concluida, es colista en la tabla de posiciones. Por eso mismo, toda la presión está sobre Fernando Ortiz.

La continuidad del DT ya era discutida desde su renovación a fines del año pasado, pese a que no cumplió con el objetivo de clasificar a copas internacionales. Con el pobre desempeño del Cacique en el debut, las dudas aumentaron muchísimo más.

Ahora, el periodista Cristián Alvarado entrega información que complica bastante al entrenador argentino. Y es que, de no obtener resultados, no lo aguantarían para que llegue al Superclásico contra U. de Chile en la fecha 5.

“Preguntando respecto al futuro del DT, consulté si se coloca (de plazo) la quinta fecha, donde Colo Colo juega contra U. de Chile, y me responden: ‘Eres muy optimista’“, reveló Alvarado en De Puntete.

“Fernando Ortiz está semana a semana dando exámenes en Colo Colo”

“Probablemente se pueda tomar alguna decisión antes de la quinta fecha, dependiendo de los resultados. Alguien me decía, en la tercera fecha, Colo Colo repite de local, entonces hay un murmullo que te dice que Fernando Ortiz está semana a semana dando éxamenes“, sumó.

El DT tiene muy poco margen para lo que viene en el torneo. En la siguiente fecha, enfrentará a Everton este sábado 7 de febrero en el Estadio Monumental. Después, le toca nuevamente en casa con Unión La Calera el domingo 15.