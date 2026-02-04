Después de días de misterio, este miércoles Colo Colo por fin pudo presentar a sus dos nuevos refuerzos. El Cacique dio a conocer en sociedad el arribo de Lautaro Pastrán y Álvaro Madrid, quien llega después de una rápida negociación.

La salida de Esteban Pavez la semana pasada obligó a la dirigencia de Blanco y Negro a buscarle un reemplazante. Nombres hubo y varios, pero luego del papelón con Deportes Limache metieron el pie en el acelerador para quedarse con el volante de Everton.

Sin embargo, este miércoles en su presentación oficial, el ahora ex Ruletero sorprendió a todos al ser consultado sobre el rol con el que llega. Ahí se desmarcó de inmediato del ex capitán albo, al que le mostró su respeto pero dejó en claro que no viene a sustituir.

Álvaro Madrid ni ahí con ser reemplazante de Esteban Pavez en Colo Colo

Álvaro Madrid no tardó ni un día en dejar en claro que llega a escribir su propia historia en Colo Colo. El volante fue presentado este miércoles junto a Lautaro Pastrán y aprovechó de abordar cómo fue que pasó de estar en Everton al Cacique en menos de una semana.

Álvaro Madrid dijo no venir a reemplazar a Esteban Pavez en Colo Colo. Foto: TNT Sports.

“Espero estar a la altura de lo que se espera en este club“, comenzó señalando el mediocampista. “Fue rápido a pesar de mi rol importante en mi club anterior. Estaba ansioso pero por parte del club me dijeron que esté tranquilo y estoy contento“.

Para el volante es especial dejar Everton, donde hizo prácticamente toda su carrera y pueden ser su rival para debutar con Colo Colo. “Es raro irme del club en el que estuve muchos años, pero ahora estoy acá y es un desafío importante“.

Fue tras ello que Álvaro Madrid rayó la cancha con las comparaciones con el otrora capitán albo. “La verdad no vengo a reemplazar a nadie, mis respetos para Esteban Pavez, pero todas las personas y jugadores somos distintos“.

Finalmente, el volante le dedicó palabras a quien será su gran socio en el mediocampo. “No voy a descubrir lo que es Arturo Vidal, es un orgullo poder compartir con él“.

Álvaro Madrid llega pisando fuerte y con ganas de demostrar que no está en Colo Colo por casualidad. El volante espera repetir lo bueno que hizo en Everton para darle la mano a un Cacique que necesita jugadores que le solucionen el desastre que son hoy.

¿Cuándo y a qué hora puede debutar Álvaro Madrid en Colo Colo?

Álvaro Madrid ya fue presentado y trabaja para poder hacer su debut con Colo Colo. El volante puede sumar sus primeros minutos este sábado 7 de febrero cuando, desde las 20:30 horas, reciban a Everton en el Estadio Monumental.