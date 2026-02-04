Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

“Mis respetos, pero…”: Álvaro Madrid se desmarca de Esteban Pavez en su llegada a Colo Colo

El flamante nuevo refuerzo del Cacique fue consultado sobre el rol que tendrá en la interna y si llega a reemplazar al ex capitán albo. Alabó a Arturo Vidal.

Por Jp Viluñir Silva

Sigue a Redgol en Google!
Álvaro Madrid se sinceró sobre si llega a reemplazar a Esteban Pavez en Colo Colo.
© Photosport/TNT SportsÁlvaro Madrid se sinceró sobre si llega a reemplazar a Esteban Pavez en Colo Colo.

Después de días de misterio, este miércoles Colo Colo por fin pudo presentar a sus dos nuevos refuerzos. El Cacique dio a conocer en sociedad el arribo de Lautaro Pastrán y Álvaro Madrid, quien llega después de una rápida negociación.

La salida de Esteban Pavez la semana pasada obligó a la dirigencia de Blanco y Negro a buscarle un reemplazante. Nombres hubo y varios, pero luego del papelón con Deportes Limache metieron el pie en el acelerador para quedarse con el volante de Everton.

Sin embargo, este miércoles en su presentación oficial, el ahora ex Ruletero sorprendió a todos al ser consultado sobre el rol con el que llega. Ahí se desmarcó de inmediato del ex capitán albo, al que le mostró su respeto pero dejó en claro que no viene a sustituir.

Álvaro Madrid ni ahí con ser reemplazante de Esteban Pavez en Colo Colo

Álvaro Madrid no tardó ni un día en dejar en claro que llega a escribir su propia historia en Colo Colo. El volante fue presentado este miércoles junto a Lautaro Pastrán y aprovechó de abordar cómo fue que pasó de estar en Everton al Cacique en menos de una semana.

Álvaro Madrid dijo no venir a reemplazar a Esteban Pavez en Colo Colo. Foto: TNT Sports.

Álvaro Madrid dijo no venir a reemplazar a Esteban Pavez en Colo Colo. Foto: TNT Sports.

Espero estar a la altura de lo que se espera en este club“, comenzó señalando el mediocampista. “Fue rápido a pesar de mi rol importante en mi club anterior. Estaba ansioso pero por parte del club me dijeron que esté tranquilo y estoy contento“.

Publicidad

Para el volante es especial dejar Everton, donde hizo prácticamente toda su carrera y pueden ser su rival para debutar con Colo Colo. “Es raro irme del club en el que estuve muchos años, pero ahora estoy acá y es un desafío importante“.

Con la llegada de Álvaro Madrid: la decisión de Colo Colo con el fichaje de Pablo Ruiz

ver también

Con la llegada de Álvaro Madrid: la decisión de Colo Colo con el fichaje de Pablo Ruiz

Fue tras ello que Álvaro Madrid rayó la cancha con las comparaciones con el otrora capitán albo. “La verdad no vengo a reemplazar a nadie, mis respetos para Esteban Pavez, pero todas las personas y jugadores somos distintos“.

Finalmente, el volante le dedicó palabras a quien será su gran socio en el mediocampo. “No voy a descubrir lo que es Arturo Vidal, es un orgullo poder compartir con él“.

Publicidad

Álvaro Madrid llega pisando fuerte y con ganas de demostrar que no está en Colo Colo por casualidad. El volante espera repetir lo bueno que hizo en Everton para darle la mano a un Cacique que necesita jugadores que le solucionen el desastre que son hoy.

¿Cuándo y a qué hora puede debutar Álvaro Madrid en Colo Colo?

Álvaro Madrid ya fue presentado y trabaja para poder hacer su debut con Colo Colo. El volante puede sumar sus primeros minutos este sábado 7 de febrero cuando, desde las 20:30 horas, reciban a Everton en el Estadio Monumental.

Los números de Álvaro Madrid, el elegido para reemplazar a Esteban Pavez y Vicente Pizarro en Colo Colo

ver también

Los números de Álvaro Madrid, el elegido para reemplazar a Esteban Pavez y Vicente Pizarro en Colo Colo

Lee también
La "gran Pavez": aseguran que inminente fichaje albo es hincha de la UC
Colo Colo

La "gran Pavez": aseguran que inminente fichaje albo es hincha de la UC

No solo Pavez: El otro chileno "olvidado" que debuta en Libertadores
Copa Libertadores

No solo Pavez: El otro chileno "olvidado" que debuta en Libertadores

Esteban Pavez inscrito en la Libertadores con número de un cortado
Copa Libertadores

Esteban Pavez inscrito en la Libertadores con número de un cortado

Morón responde furioso a Mouche tras hablar pestes de Colo Colo
Colo Colo

Morón responde furioso a Mouche tras hablar pestes de Colo Colo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo