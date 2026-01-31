Es tendencia:
Colo Colo vs Limache: MINUTO a MINUTO y DÓNDE VER EN DIRECTO la fecha 1 de la Liga de Primera 2026

El Cacique debuta en el torneo local ante los tomateros con la misión de iniciar con el pie derecho un año donde quieren tomarse varias revanchas.

Por Patricio Echagüe

El Cacique debuta de manera oficial en este 2026.
© Photosport.El Cacique debuta de manera oficial en este 2026.

Colo Colo debuta en esta Liga de Primera 2026 ante Deportes Limache. El Cacique visita a los tomateros en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso con la obligación de iniciar bien un año donde esperan tomarse varias revanchas tras un 2025 de pesadilla.

Para este encuentro Fernando Ortiz deberá saber sortear varias en su plantel, ya que entre lesionados, suspendidos y jugadores que dejaron el club en este mercado de fichajes está un equipo que tendrá muy pocas alternativas.

Por ejemplo Javier Correa y Javier Méndez están descartados por sanciones que arrastran del año pasado, mientras que Lucas Cepeda, Vicente Pizarro, Alan Saldivia, Esteban Pavez y Cristián Zavala se fueron de la institución a otros clubes. Además, Marcos Bolados está fuera tras cortarse el ligamento cruzado de su rodilla en uno de los entrenamientos de pretemporada.

Técnico de Limache le mete miedo a Colo Colo con Popín Castro: “Todo lo aprendió en el barrio”

Así las cosas, el Tano planeó un once titular en el que debutarán tres refuerzos: Matías Fernández Cordero irá como lateral derecho, Joaquín Sosa como central por la izquierda y Maximiliano Romero será la referencia de ataque al no estar Correa.

Con este panorama, el once del Popular más probable para este mediodía será con Fernando de Paul en el arco; Matías Fernández, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Erick Wiemberg en defensa; Arturo Vidal, Víctor Felipe Méndez y Tomás Alarcón en mitad de cancha; Francisco Marchant, Maximiliano Romero y Claudio Aquino en delantera.

¿A qué hora juega Colo Colo vs Deportes Limache?

Albos y tomateros se enfrentarán hoy sábado 31 de enero a las 12:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Este compromiso será válido por la fecha 1 de la Liga de Primera 2026 y será arbitrado por Cristián Garay.

¿Dónde ver por TV y ONLINE el Colo Colo vs Limache?

Este compromiso entre albos y tomateros podrá ser visto en TV a través de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
Con siete canteranos: Fernando Ortiz sorprende con la lista de citados de Colo Colo para visitar a Limache

Sigue MINUTO A MINUTO este compromiso

¡El camarín de Colo Colo listo en el Elías Figueroa Brander!

Los árbitros para esta tarde

Cristián Garay será el juez principal de esta compromiso. Junto a él se encontrarán presentes sus asistentes Joaquín Arrué y Hernán Banda, mientras que Nicolás Millas estará como cuarto árbitro. En el VAR estarán Juan Lara y Emilio Bastías.

La palabra de Víctor Rivero antes del debut con Limache

El DT de los tomateros declaró previo a este partido que "sabemos cómo Colo Colo terminó el año. Tiene la obligación de ganarle a Limache, sabemos que vamos a sufrir defendiéndonos a ratos, pero después bajan y ceden el balón como pasó en el Nacional cuando empatamos. Ahí debemos ir a buscar el partido. Debemos ser un equipo corto, compacto".

"Lamentablemente no vamos a jugar en una fiesta, en esta época del año, incluso cedimos localía de Quillota donde nos hacemos fuertes para que hubiera buen marco de público", concluyó.

Las camisetas con que tomateros y albos jugarán

Las palabras de Ortiz antes del debut

En la previa de este compromiso el DT argentino aseguró que "Limache es un rival que a nuestro club siempre le juegan de manera diferente, porque saben que enfrentan a un gran equipo como Colo Colo".

"Nosotros los vamos a respetar como a cualquier rival, pero vamos a proponer e insistir en la victoria desde el minuto cero. A Limache el respeto que se merece, pero nosotros iremos a ganar", agregó el entrenador.

Para cerrar Ortiz aseguró que "un triunfo será fundamental, si bien no estamos en casa, una victoria de visitantes seria un inicio que motiva a todo el mundo. La idea es que siempre sea un Colo Colo competitivo".

La lista de citados de Colo Colo para este partido

Revisa la lista de citados por Fernando Ortiz para este debut en la Liga de Primera 2026

¡DEBUTA COLO COLO EN LA LIGA DE PRIMERA 2026!

Los albos debutan en el torneo local ante Deportes Limache con la misión de iniciar con el pie derecho un año donde quieren tomarse varias revanchas.

Sigue todos los detalles de este importante compromiso en nuestro minuto a minuto de RedGol.

