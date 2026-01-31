Colo Colo debuta en esta Liga de Primera 2026 ante Deportes Limache. El Cacique visita a los tomateros en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso con la obligación de iniciar bien un año donde esperan tomarse varias revanchas tras un 2025 de pesadilla.

Para este encuentro Fernando Ortiz deberá saber sortear varias en su plantel, ya que entre lesionados, suspendidos y jugadores que dejaron el club en este mercado de fichajes está un equipo que tendrá muy pocas alternativas.

Por ejemplo Javier Correa y Javier Méndez están descartados por sanciones que arrastran del año pasado, mientras que Lucas Cepeda, Vicente Pizarro, Alan Saldivia, Esteban Pavez y Cristián Zavala se fueron de la institución a otros clubes. Además, Marcos Bolados está fuera tras cortarse el ligamento cruzado de su rodilla en uno de los entrenamientos de pretemporada.

Así las cosas, el Tano planeó un once titular en el que debutarán tres refuerzos: Matías Fernández Cordero irá como lateral derecho, Joaquín Sosa como central por la izquierda y Maximiliano Romero será la referencia de ataque al no estar Correa.

Fernando Ortiz llega a este debut en el torneo sin haber ganado ningún partido en la pretemporada 2026. | Foto: Colo Colo.

Con este panorama, el once del Popular más probable para este mediodía será con Fernando de Paul en el arco; Matías Fernández, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Erick Wiemberg en defensa; Arturo Vidal, Víctor Felipe Méndez y Tomás Alarcón en mitad de cancha; Francisco Marchant, Maximiliano Romero y Claudio Aquino en delantera.

¿A qué hora juega Colo Colo vs Deportes Limache?

Albos y tomateros se enfrentarán hoy sábado 31 de enero a las 12:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Este compromiso será válido por la fecha 1 de la Liga de Primera 2026 y será arbitrado por Cristián Garay.

¿Dónde ver por TV y ONLINE el Colo Colo vs Limache?

Este compromiso entre albos y tomateros podrá ser visto en TV a través de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

