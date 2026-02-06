Informe FIFA: Chile se ubica como la sexta liga del continente que más jugadores exporta al extranjero

La FIFA entregó un nuevo reporte sobre el mercado de fichajes de enero del 2026. Proceso en el que se rompieron récords y según el estudio los montos superaron los 1.900 millones en ventas. Listado donde Chile se ubica sexta en el continente.

La Chilean Premier League está tras países como Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay, y Ecuador. Pero a nivel mundial se ubica entre las 20 más importantes, por lo que sigue su crecimiento.

ver también Mercado de fichajes de verano 2026 del fútbol chileno: rumores, refuerzos, bajas y más

En el documento se indica que en 2025 se registraron 180 ventas desde el fútbol chileno. Lo que contempló el recibo de 11 millones de dólares. Ahora en 2026, solo durante el mes de enero, se realizaron 81 transferencias. De las cuales generaron 7,8 millones de la divisa estadounidense.

Lo que ubica a Chile por sobre Perú, Bolivia y Venezuela. Ahora en cifra de ganancias, la diferencia es abismal con Brasil (180 millones), y luego con Argentina (19,9 millones) y Colombia (2,7 millones).

Chile se ubica sexta en el continente según el informe FIFA sobre venta de jugadores

¿Cuáles son las ligas que más jugadores venden?

A nivel mundial, Brasil confirmó 456 contrataciones. Luego sigue España con 244, Argentina con 237 e Inglaterra con 193. Por lo que siguen siendo los principales mercados a seguir.

Publicidad

Publicidad

ver también Tras una década en el club, jugador se despide de Audax Italiano: “Tendrás tu revancha”

Ahora en el documento se recalca que la mayoría de transferencias fueron de jugadores de entre 24 y 25 años. El país que vendió el futbolista más joven fue Nigeria con edad promedio de 22 años. Mientras el país que exporta jugadores más “experimentados” es Indolencia con 30 primaveras. En tanto, en Chile la edad promedio es de 28 años.