El fútbol chileno podría vivir un duelo tan inédito como simbólico. Rangers de Talca trabaja en la posibilidad de enfrentar al Rangers de Glasgow en un histórico amistoso internacional. Los hinchas ya comienza a ilusionarse con el cruce y desde la dirigencia rojinegra la idea toma fuerza.

La idea surge dentro de las actividades impulsadas por la nueva administración del club talquino, encabezada por Fabián Jaque y José Luis Fernández. Ambos buscan posicionar a la institución en una vitrina internacional mediante un “dream match” frente al histórico elenco escocés.

En conversación con Primera B Chile el último de estos adelantó que el proyecto no solo contempla recibir al cuadro europeo en Chile. “Yo ya dije que el 2030 también vamos a estar trabajando para que el Glasgow venga para acá y nosotros viajemos para allá”, señaló.

La fecha tentativa tampoco es casual. Desde Talca esperan que este eventual amistoso coincida con una celebración muy especial para la ciudad y el club, lo que aumentaría aún más el carácter histórico del encuentro.

Aniversario con ilusión en Rangers

Según explicó el vocero de Rangers, la intención es que sea en un hito que permita conmemorar su centenario. “Lo vamos a intentar para los 100 años del Estadio Fiscal. Qué mejor que llevar al club a distintos lugares, tremendo“, dijo José Luis Fernández.

De materializarse, el choque entre ambos Rangers no solo representaría un acontecimiento deportivo para la institución talquina, sino que también funcionaría como una vitrina para la ciudad.

Por ahora, el duelo sigue siendo un anhelo en construcción, pero la sola posibilidad ya instaló la ilusión en Talca, donde sueñan con ver a su equipo protagonizando una jornada histórica frente a un cuadro europeo.