El verano está marcado por el Super Bowl y muchos esperaban este día, porque será Bad Bunny quien subirá al escenario del show de medio tiempo de este gran evento deportivo.

El artista puertorriqueño se presentará en el partido más esperado del año en Estados Unidos. Misma jornada en la que Seattle Seahawks y New England Patriots se enfrentarán en la cancha buscando el título de la NFL 2026.

Como ya es tradición, el partido tendrá su espectáculo musical, con Bad Bunny como protagonista del halftime show, mientras que la apertura del evento estará a cargo de la banda Green Day.

Super Bowl LX 2026: A qué hora y dónde ver el show de medio tiempo

El Super Bowl 2026 se celebra este domingo 8 de febrero a partir de 20:30 horas de Chile en el Levi’s Stadium de Santa Clara , California, estadio de los San Francisco 49ers.

En cuanto al show de medio tiempo , ​el horario de este varía dependiendo del desarrollo del partido, no obstante, se espera que comience aproximadamente entre las 22:00 y las 22:30 horas.

La edición LX (60°) del Super Bowl sí contará con transmisión televisiva para Chile. Se podrá ver en vivo y en exclusiva por la señal de ESPN 2 en TV , en los siguientes canales, según tu cableoperador:

ESPN 2

VTR: 49 (SD – Santiago) | 841 (HD)

DIRECTV: 625 (SD) | 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) | 475 (HD)

GTD / TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) | 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

ZAPPING: 91 (HD)

También contará con transmisión ONLINE, una de ellas a través de la plataforma Disney+, exclusivamente para suscriptores del plan Premium.

También estará la opción de DAZN, gracias al NFL Game Pass, suscripción que emite todos los encuentros de la temporada, incluyendo los partidos de los Playoffs y por supuesto el Super Bowl LX.

