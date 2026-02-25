Después de toda la polémica que hubo desde la ida, el Real Madrid se tomó su revancha de la mano del principal protagonista. Este miércoles los Merengues derrotaron por 2 a 1 al Benfica en España y clasificaron a los octavos de final de la UEFA Champions League de la mano de Vinicius.

El delantero había hecho noticia luego de haber acusado ser víctima de racismo por parte del argentino Gianluca Prestianni. No obstante, el brasileño quería dar que hablar por lo que hiciera dentro de la cancha y apareció en el mejor momento posible.

Aunque lo ocurrido en el Estadio Santiago Bernabéu no fue lo único llamativo que ocurrió esta tarde. En Italia hubo un duelo de aquellos y que finalizó con toda una sorpresa.

Real Madrid le pasa factura a Benfica en Champions League

Más allá de la polémica, el Real Madrid había sacado una ventaja mínima en la ida que debía mantener ante Benfica en la Champions League. De local y con su gente el gigante español quería sacar pasajes a octavos de final, pero no la tuvo nada de fácil.

Vinicius anotó el gol que selló la victoria del Real Madrid ante Benfica en Champions. Foto: Getty Images.

El cuadro portugués salió con todo a pelear pro su oportunidad y logró abrir la cuenta en 14′ minutos. Un error en el fondo le permitió a Rafa Silva abrir la cuenta en un Santiago Bernabéu que no entendía lo que pasaba.

Pero cuando aparecieron las dudas, Aurelién Tchouaméni las despejó. El volante francés, pilar fundamental del Real Madrid, apareció en los 16′ para igualar las cosas de inmediato y así seguir con la ventaja en el marcador global.

Fue así como el partido avanzó hasta que Asensio tuvo un choque con Camavinga y debió salir en camilla. Esto desconcentró al Benfica y los Merengues lo aprovecharon con Vinicius, que en los 79′ encaró por la izquierda y definió con clase para el 2 a 1 en la vuelta y el 3 a 1 global con el que clasificaron a la próxima ronda.

Aunque en España no fue el único lugar donde hubo emoción. Atalanta logró la remontada ante Borussia Dortmund para avanzar a la siguiente fase con un 4-3 global y PSG definió la llave con AS Mónaco con un categórico 5-4 global. Aunque fueron Juventus y Galatasaray quienes se llevaron todas las miradas.

Luego de caer 5-2 en la ida, la Vecchia Signora logró igualar la llave con goles de Manuel Locatelli (37′, P), Federico Gatti (70′) y Weston McKennie (82′) para forzar el alargue. Todo esto con un hombre menos desde el 48′ tras la expulsión de Lloyd Kelly. Pero cuando todo era ilusión, Victo Oshimen y Baris Yilmaz sellaron el 3 a 2 y 7 a 5 global que clasificó a los turcos.

La UEFA Champions League ya tiene a todos los clubes clasificados a los octavos de final. El Real Madrid sigue con vida en el torneo y tiene una revancha después de un episodio de racismo que sigue en investigación.

¿Cuáles son los últimos clasificados a octavos de final de la UEFA Champions League 2025/26?

Con lo ocurrido este miércoles, estos son los últimos clasificados a los octavos de final de la UEFA Champions League:

Atalanta, que logró la remontada 4 a 1 en la vuelta y eliminó al Borussia Dortmund por un global de 4 a 3.

PSG, que nuevamente derrotó al Mónaco para avanzar tras el 2 a 2 en la vuelta y 5 a 3 global.

Galatasaray, que cayó 3 a 2 ante Juventus pero clasificó por un global de 7 a 5.

Aquí tienes los tres puntos más importantes de la jornada de cierre en los playoffs de la UEFA Champions League:

