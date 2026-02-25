Sorpresa en la capital española. Kylian Mbappé no apareció en la nómina oficial de Real Madrid para el choque de este miércoles frente a Benfica por la UEFA Champions League.

La ausencia del delantero francés llamó la atención, ya que había trabajado con normalidad en la última práctica y, en la previa, el técnico Álvaro Arbeloa incluso destacó su compromiso pese a una molestia en la articulación. Sin embargo, el “10” finalmente quedó al margen del duelo en el Santiago Bernabéu.

“Quiero poner en valor el compromiso que demostró Kylian Mbappé y el esfuerzo grande que hizo por ayudarnos. Las defensas saben que él puede resolver un partido en cualquier acción y estuvo listo“, señaló el DT de los merengues.

El club no entregó un parte médico detallado y la baja de Mbappé se suma a otras ausencias sensibles como Jude Bellingham, Éder Militão y Rodrygo Goes, este último suspendido. Ante este escenario, el cuadro merengue debió completar la lista con varios juveniles.

Formación del Real Madrid vs. Benfica

La oncena titular de los Blancos sería con Thibaut Courtois, Andriy Lunin y Fran González; Dani Carvajal, David Alaba, Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Fran García, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy; Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni y Arda Güle; Vinícius Júnior, Brahim Díaz, Gonzalo García y Franco Mastantuono.

¿Cuándo juega Real Madrid vs. Benfica?

Real Madrid vs. Benfinca juegan este miércoles 25 de febrero, desde las 17:00 hrs . en el Bernabéu, por los playoffs de Champions League.

