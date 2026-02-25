Tras investigación por racismo: Figura del Benfica deja la grande con comentario contra Real Madrid

Los playoffs de la Champions League registran un partido aparte este miércoles. Esto debido al duelo entre Real Madrid y Benfica. En el marcador los merengues toman ventaja por 1-0, pero el encuentro a tomado otros tintes luego de la denuncia contra Gianluca Prestianni.

Vinícius Júnior acusó al delantero argentino de tratarlo de “mono”. Incluso Kylian Mbappé advirtió que se lo dijo en cinco ocasiones. Lo que desató la molestia de la UEFA que de inmediato abrió expediente por lo ocurrido en el Estadio Da Luz en Portugal.

El tema es que Prestianni en primera instancia indicó que le dijo “hermano” al brasileño. Al taparse la boca con la camiseta, el escenario hizo confuso su declaración. A tal punto que al ser citado a declarar por las autoridades de la UEFA, confesó que lo trató de “maricón”. Lo que volvió a darle un nuevo condimento al trasandino.

Además se sumó a la extensa lista de polémicas que ya ha protagonizado Prestianni. Si hasta se le recordó su repudiable conducta en el Mundial Sub 20 en Chile donde se burló de sus rivales y hasta provocó al público nacional.

Argentino acusa al Real Madrid de recibir “ayudas”

Tras lo ocurrido en el partido de ida de Champions League, autoridades decidieron sancionar con un partido a Prestianni, por lo que Gianluca no podrá estar en la revancha del Benfica ante Real Madrid.

El jugador había concentrado y hasta realizó la última práctica en el Santiago Bernabéu. Pero al conocer la primera sanción -ya que se podrían venir varias más- se lanzó con todo en redes sociales y cargó contra el Real Madrid.

“Pegar una piña sin pelota se puede, se ve y ninguna sanción”, lanzó de entrada en alusión a jugadas de los merengues y que ni fueron revisadas por el VAR. “Sancionar sin pruebas se puede, se ve. Ya no disimulan ni un poco con el Real. Vergüenza dan”, apuntó el jugador de 20 años.

Palabras que fueron replicadas rápidamente por los principales medios europeos. Por lo mismo, el jugador lo terminó borrando minutos más tarde. Lo que acrecienta sus acciones y ahora se especula que podría incrementar la sanción sobre el trasandino.

El Real Madrid mantiene una ventaja de 1-0 sobre el Benfica para la revancha.