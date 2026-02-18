Está atravesado por la polémica. Gianluca Prestianni no es de esos jugadores que recordaremos por su buen espíritu deportivo o su buena onda dentro de un campo de juego. Lo demostró en el Mundial Sub-20 y, ahora, se le acusa de decirle “mono” a Vinicus Junior.

Simplemente, se ha transformado en el villano de esta jornada, tras el duelo entre el Benfica y el Real Madrid. Salvo para los aficionados del club de Lisboa y algunos argentinos nacionalistas, lo de Prestianni con Vinicius tiene tinte de ser racismo puro.

Pero, mientras no haya sanción, no sabremos realmente cómo será el futuro de uno de los jugadores más odiados del Mundial Sub-20. Aunque, la UEFA ya se metió en su caso y podría caerle el peso de la ley futbolística.

UEFA no bromea

Las sanciones por racismo son una medida que ha tomado el ente rector del fútbol mundial, la FIFA, para frenar estos actos en los estadios. La UEFA sigue con esa línea y es por eso que ya investiga el informe arbitral del partido entre Benfica y Real Madrid, donde se habrían producido el incidente.

El organismo europeo confirmó la revisión de los informes del partido del martes, correspondiente a la ida del playoffs de la Champions League, donde el árbitro aplicó el protocolo anti racismo después de que Vinicius le avisara de que Prestianni lo había insultado con epítetos racistas.

Por el momento, la UEFA ya nombró a un Inspector de Ética y Disciplina para resolver el caso. Prestianni podría recibir una dura sanción en caso de confirmarse los hechos. ¿Quedará llorando como en la final del Mundial Sub-20?

