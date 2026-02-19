Lucas Assadi se contagió de las dudas de Universidad de Chile y la joven figura azul no ha podido mostrar su mejor nivel en lo que va de la temporada 2026. El volante ofensivo del Chuncho se perdió el final del año pasado por lesión y, con marzo a la vuelta de la esquina, sigue sin enchufarse.

Assadi fue titular en los tres partidos que ha afrontado la U hasta ahora, con 90 minutos en cada uno de ellos. Ha sido de lo mejorcito en los azules, pero no alcanza para ayudar a una Universidad de Chile que no encuentra la victoria.

Y llegó consejo de un histórico e ídolo azul: en conversación con Radio ADN, Diego Rivarola recomendó a Assadi y el plantel azul a adaptarse a los cambios, considerando que Francisco Meneghini recién inicia su proceso como nuevo entrenador de la U.

Rivarola mira con calma y llama a la U a adaptarse

“Todos coincidimos en que no ha sido un buen inicio de torneo. Claramente la U está un poco en deuda con eso. También hay que saber que recién van tres partidos, es un técnico nuevo, jugadores nuevos; es parte del proceso“, dijo el Gokú azul.

Acostumbrarse a los cambios: el consejo de Rivarola a la U y Assadi.

Rivarola agregó que “creo que esta Universidad de Chile tiene un muy buen plantel, un buen cuerpo técnico y debería sacar esto adelante pronto. Pero la U todavía no encuentra el camino. Creo que es hay buen cuerpo técnico, pero hasta el momento no ha podido plasmarlo dentro de la cancha”.

“Hay muchos que están muy apresurados, y lo entiendo desde el hincha, por los resultados. Pero hay que entender que los procesos no salen como uno quiere desde el inicio. Los jugadores de hoy en día tienen que acostumbrarse a los cambios de esquema permanente. En todo el mundo se juega de esa forma. Desde cierto punto de vista puede incomodar, pero hay que adaptarse al momento y al equipo que tienes“, complementó.

Diego Rivarola sentencia que la clave para el Superclásico ante Colo Colo es que los jugadores de la U “disfruten, es uno de los partidos más lindos que hay en el fútbol chileno. Ir con la camiseta de la U al Estadio Monumental siempre es un desafío especial. Para mí es uno de los recuerdos más lindos que tengo“.