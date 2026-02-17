Es tendencia:
Con el corazón llenito: revelan el romance de Lucas Assadi que lo motiva en U de Chile

Las redes y un video delatan el amoroso momento de Lucas Assadi, quien hace un año tiene una nueva compañera.

Por Cristián Fajardo C.

Lucas Assadi tiene quien lo consuele del mal momento en la U.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTLucas Assadi tiene quien lo consuele del mal momento en la U.

Mala suerte en el juego, buena suerte en el amor. Al parecer el corazón de Lucas Assadi encontró una dueña que calma el tenso momento que vive en Universidad de Chile, en el inicio de la Liga de Primera 2026.

Así al menos lo hacen saber las cahuineras redes sociales, donde en un trabajo de investigación digno de Primer Plano, se han encontrado los detalles que lo unen a Gianna Penjean Scatarzi.

La modelo, azafata y creadora de contenido chileno no lo ha confirmado en sus publicaciones, pero sí entregó pistas para el 14 de febrero, cuando celebró el Día del amor.

En ella se puede ver algunos detalles que dejan al descubierto al volante formado en los azules, con una relación que ha tenido en reserva pero que toda la familia habla.

Gianna Penjean Scatarzi dejó pistas de su romance con Assadi. Foto: Instagram.

“No sé por qué…”: la rabia de Lucas Assadi tras triste empate de U. de Chile ante Palestino

ver también

“No sé por qué…”: la rabia de Lucas Assadi tras triste empate de U. de Chile ante Palestino

El nuevo romance de Lucas Assadi

El medio Siempre Pasa Algo se encargó de juntar las piezas del puzzle para lanzarse a la piscina y dejar en claro que el corazón de la gran figura de la U está ocupado, en algo que viene hace un tiempo.

En ese sentido, apuntan a una nota tras el regalo de un ramo de flores que habla de “el primer 14 de febrero de muchos a tu lado”, en un romántico detalle del “10” de la U.

Como si fueran verdaderos detectives del amor, también compararon los tatuajes de una foto, para llegar a la conclusión del nuevo romance de Lucas Assadi, que tiene bien contento al volante de la U.

Revisa el video:

