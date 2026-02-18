Pronósticos Lanús vs Flamengo: el Mengão de Erick Pulgar es favorito en la Recopa Sudamericana

RedGol te entrega los pronósticos deportivos destacados para apostar en el partido de Lanús vs Flamengo por la ida de la Recopa Sudamericana.

Lanús, campeón de la Copa Sudamericana 2025, y Flamengo, vencedor de la Copa Libertadores, se enfrentarán en la Recopa Sudamericana. El partido de ida se disputará este jueves 19 de febrero a las 21:30 horas (hora de Chile) en el Estadio Néstor Díaz Pérez.

El equipo argentino, en el que milita Matías Sepúlveda, acumula tres encuentros sin triunfos en el torneo local, con dos empates y una reciente derrota ante Independiente. El cuadro brasileño, donde milita el chileno Erick Pulgar, perdió su primer partido en el Campeonato Brasileiro y la final de la Supercopa do Brasil ante Corinthians, pero se repuso con recientes triunfos en el Campeonato Carioca y en la liga.

En la previa del encuentro, nuestro especialista te acerca tres pronósticos destacados para que contemples al momento de realizar tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Lanús vs Flamengo

Ambos equipos anotarán: Si 2.10 Anotará o conseguirá una asistencia: Everton Cebolinha 2.25 Remates al arco de Erick Pulgar: Más de 0.5 3.25

Lanús y Flamengo, garantía de goles de ambos equipos en sus recientes partidos

En cinco de los últimos seis partidos de Lanús, entre liga y copa, ambos equipos anotaron.

En seis de los siete encuentros más recientes de Flamengo, disputados entre Brasileirão, Carioca y Supercopa de Brasil, también marcaron los dos conjuntos.

Ambos equipos anotarán: Si – 2.10 en bet365

Everton Cebolinha, decisivo: dos goles y una asistencia en tres partidos

Everton Cebolinha registra dos goles y una asistencia en sus últimos tres partidos. En sus 22 minutos ante Sampaio Corrêa FE por el Campeonato Carioca, marcó un tanto; mientras que frente a Vitória en el Campeonato Brasileiro anotó y asistió, siendo determinante en el triunfo 2-1 de su equipo.

Anotará o conseguirá una asistencia: Everton Cebolinha – 2.25 en bet365

Erick Pulgar, en modo goleador: dos partidos seguidos marcando

Erick Pulgar, multicampeón con Flamengo en las últimas temporadas, encadena dos partidos consecutivos anotando, algo sorpresivo considerando que solo había marcado tres goles con el Mengão desde 2022.

El mediocampista chileno convirtió en el triunfo 2-1 ante Vitória por el Brasileirão y repitió en el 2-1 frente a Botafogo por el Carioca.

Remates al arco de Erick Pulgar: Más de 0.5 – 3.25 en bet365

Cuotas en Lanús vs Flamengo

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Si quieres conocer evaluaciones objetivas, aspectos legales y la experiencia real de los usuarios, puedes revisar el análisis completo sobre si bet365 es confiable en la guía de RedGol.

Historial de Lanús vs Flamengo: últimos partidos