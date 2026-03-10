Clemente Montes recibió la pelota y generó una falta de Benjamín Rojas y de inmediato le pidió el tiro libre a Matías Palavecino. La situación subió mucho de temperatura, al punto que el rápido extremo de los Cruzados le dio un cabezazo suave hacia abajo.

Y se alejó de la acción con varios insultos para el argentino Palavecino, quien estuvo a punto de clavar el empate 1-1. Pero el golero Omar Carabalí hizo un manotazo espectacular que amargó a la Franja. Con el correr de los días, el rápido ariete de 24 años.

“Está clarísimo que vengo de una expulsión más o menos por una misma reacción que no corresponde hacer”, reconoció Montes. Se refería a la sanción de dos fechas que sufrió tras haber recibido la tarjeta roja directa frente a Deportes Concepción por dar una patada desde el piso al zaguero argentino Fausto Grillo.

Andres Pina/Photosport

Y prosiguió. “Pero la emocionalidad de querer ganar los partidos te lleva al límite. En ese caso me sentía con mucha confianza y muy preparado para patear, he venido trabajando los tiros libres”, dijo Clemente Montes. Aunque valoró una característica de su compañero, quien llegó al club tras ser figura en el Coquimbo Unido que alzó el título bajo la dirección técnica de Esteban González.

“Pero Matías también tiene una pegada muy linda y casi hace un gol. Al final los dos queríamos ganar, se dio esa situacion porque todos tenemos el mismo objetivo de querer ganar”, explicó Montes, quien fue muy reprobado por los hinchas en las redes sociales.

Publicidad

Publicidad

Clemente Montes en acción en el estadio El Teniente. (Andres Pina/Photosport).

Una cuestión que se habló a nivel plantel también. “La situación se habló en la semana y quedó ahí. Quizás hizo demasiado ruido, pero en la interna quedó como si nada, que es lo importante”, manifestó Clemente Montes, quien ya piensa en un buen futuro para la Universidad Católica.

ver también Fue campeón en la UC, Colo Colo y destroza la actitud de Clemente Montes: “Una estupidez, niñadas que…”

Montes deja atrás su furiosa reacción contra Palavecino y vislumbra “cosas lindas” para la UC

Clemente Montes dio vuelta la página de su berrinche contra Matías Palavecino por un tiro libre a favor de la UC. Y espera que la temporada vaya bien para los pupilos de Daniel Garnero, quien debe corregir detalles para jugar ante Everton de Viña del Mar en el Claro Arena.

Publicidad

Publicidad

“Siento que hay buenas sensaciones, una muy buena en el grupo. Que van a pasar cosas lindas, me siento con mucha confianza junto al equipo. Este año podemos conseguir algo y se nota, independiente de que hayamos perdido el fin de semana”, aseguró Montes.

Clemente Montes ante Deportes La Serena. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Está consciente de que firmó esa frase luego de la caída por 1-0 ante O’Higgins gracias al solitario gol de Bastián Yáñez. Pero eso no merma su confianza. “Siento que podemos lograr grandes cosas y estoy muy motivado con lo que viene”, sentenció el ex jugador del Celta B en España.

Publicidad

Publicidad

ver también El secreto del gol de Zampedri: Basaure cuenta por qué el goleador de la UC no se cansa de marcar

Revisa el compacto de la derrota cruzada ante O’Higgins

Así va la Católica en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Universidad Católica se quedó con 10 puntos al cabo de seis fechas disputadas en la Liga de Primera 2026.

Publicidad