Pese a estar fuera del Mundial 2026, la selección chilena ya trabaja con miras al 2030. Por eso, el equipo de Nicolás Córdova alista amistosos con la nueva camada de jugadores para clasificar a la próxima cita global.

Es ahí donde aparecen los amitosos ante Cabo Verde y Nueva Zelanda, el 27 y 30 de marzo respectivamente. Con miras a los duelos a jugarse en Oceanía, el DT (por ahora) de Chile ya palpita su nómina.

Si ya se habla de que los grandes y la gran Copa Libertadores de O’Higgins aportarán jugadores, en Coquimbo también tienen algo que decir. Desde tierra pirata avisaron cuáles serían los nominados a la Roja.

Los nombres de Coquimbo que se ponen la Roja

Coquimbo Unido sigue luciendo su chapa de campeón y pese al tibio arranque en la Liga de Primera, han ido levantando cabeza. Por eso, serían dos los nominados a la selección chilena de Nicolás Córdova.

Piratas vienen de ganarle a Huachipato /Photosport

“Se visten de rojo… Benjamín Chandía y Francisco Salinas serían los jugadores de Coquimbo Unido citados a la selección nacional de Nicolás Córdova, para los próximos partidos”, avisó el programa local Juego de Campeones.

Salinas ya tuvo paso por la anterior gira de amistosos en Rusia, en medio de lo que pudo ser su cocinada llegada a Colo Colo. Finalmente el traspaso no se dio y el lateral derecho de a poco recupera su nivel en el puerto.

Salinas y Chandía en Coquimbo.

Por su parte, Chandía viene de jugar todo el inicio de torneo, a excepción del último triunfo contra Huachipato. A sus 23 años, apuesta por ser carta en ataque y convencer a Córdova en la selección chilena.

