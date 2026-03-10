Pese a las expectativas en el equipazo de “Lilácticos” a principio de año, hoy Deportes Concepción sufre en la tabla de posiciones. A la espera del caso Unión La Calera con su resta de puntos, el Conce es colista de la Liga de Primera.

Y si el Pato Almendra tambalea en la banca del León de Collao, una inesperada baja sacudió al plantel. Sebastián Silva, capitán del ascenso del club, no va más en el Biobío.

“Hay jugadores que dejan huella, y Sebastián Silva es uno de ellos. Capitán de Deportes Concepción, líder dentro y fuera de la cancha y autor de goles memorables que quedarán en la memoria de todos los lilas”, lo despidió el equipo en sus redes sociales.

Sebastián Silva no tuvo minutos en este inicio de temporada con Deportes Concepción y parte a Rangers de Talca. Tras su salida a la Primera B, los lilas le dejaron sentido mensaje y video en redes sociales.

“Gracias por tu entrega, tu liderazgo y por defender estos colores con el corazón. Fuiste parte de un camino inolvidable en la historia del club. Las puertas del León siempre estarán abiertas para ti. ¡Mucho éxito en lo que venga!”, posteó el club.

Silva también le dedicó palabras al equipo en sus redes sociales, donde la emoción por el adiós hizo que los hinchas lo llenaran de comentarios de apoyo. El defensa dijo que “me despido con el corazón lleno de gratitud”.

“Gracias por cada momento compartido, por cada alegría celebrada y por cada desafío que enfrentamos juntos”, cerró. Ahora lo espera Rangers, equipo colista de la Primera B, con un punto.

