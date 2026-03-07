El Pato Almendra graficó el momento de Deportes Concepción luego de otra derrota en casa. Esta vez, el León de Collao perdió ante Ñublense por 2-0 en el estadio Ester Roa Rebolledo. “Se nos está haciendo más fácil jugar de visita y eso no me entra en la cabeza”, resumió el DT.

Tiene razón: en la fecha pasada, el Conce había vencido a domicilio a Coquimbo Unido. Pero no pudo contra los Diablos Rojos. “Ñublense fue superior, pero nosotros tenemos mucha responsabilidad”, admitió Almendra, quien está cada vez más cuestionado en la banca.

Al menos por la hinchada, pues con la dirigencia parece tener algo de crédito todavía. También le lanzó un duro raspachos al plantel que dirige en la élite del fútbol chileno. “Los jugadores tienen que hacerse cargo y asumir una responsabilidad. Nadie se puede ir tranquilo para la casa”, aseguró el otrora volante del club.

Patricio Almendra sabe que el León de Collao no encuentra el camino. (Eduardo Fortes/Photosport).

“Me afecta el doble, estoy siendo parte del tema. Siempre estoy a disposición de lo que el club requiera. Desde que comenzamos el proceso en la B y hoy sigue siendo así. Si la piedra de tropiezo somos nosotros o yo como cuerpo técnico, créeme que no estaría acá”, dijo también Patricio Almendra.

Fue la primera declaración que sacó chispas en la fanaticada lila. Cada vez son más los que creen que un cambio de mano técnico podría reponer al plantel. Por eso mismo, está en el ambiente la posibilidad de la salida de Almendra. Un periodista se lo consultó al grano.

“Te lo digo con mucho respeto, ¿tú crees que puedo pensar en responder esa pregunta? De verdad que no lo pienso, no está en mi cabeza renunciar”, expuso el entrenador que consiguió devolver a Deportes Concepción a la máxima categoría del fútbol chileno.

Pato Almendra se abre a dejar su cargo en Deportes Concepción, pero no todavía

El Pato Almendra tenía claro que el retorno de Deportes Concepción a la élite del fútbol chileno sería difícil, pero nunca esperó que tanto. “Sólo está trabajar y lograr revertir esta situación. Tengo las fuerzas intactas, pero va a depender mucho de la respuesta de los jugadores”, manifestó el DT.

“Cuando sienta que soy el problema, seguramente no voy a estar acá porque soy hincha del club. Sólo por eso. Ni como jugador ni como técnico he visto a un jugador que quiera perder, pero hay momentos en que el jugador necesita algo distinto“, reconoció Almendra.

Joaquín Larrivey salió así junto a Aldrix Jara en otra derrota lila. (Eduardo Fortes/Photosport).

Una manera de admitir que le queda poco crédito en su cargo. Pero de todas maneras no se rinde. “Siento que aún no pasa eso, es lo que veo todos los días. Pero cuando lo sienta, lo conversaré primero con ellos. Si las fuerzas están, seguiremos. Si no, habrá que hacer algún cambio, variar el equipo. Ver opciones o evaluar desde este lado”, explicó Almendra.

“Hay tiempo. No estoy diciendo que lo estamos haciendo muy bien. Tengo claro dónde estamos pisando. No iba a ser fácil, pero no pensamos que iba a ser más difícil. Sentimos que el equipo debería tener tres puntos más”, lamentó el estratego, quien debe afinar detalles en su equipo para visitar al Audax Italiano en el estadio Bicentenario de La Florida.

Gabriel Graciani anotó un golazo de cabeza ante Deportes Concepción. (Eduardo Fortes/Photosport).

Hubo un tema que eligió no analizar. “Con los refuerzos prefiero no opinar. Se hizo en conjunto con la secretaría técnica, cuando esté la secretaría podemos responder en conjunto. Los jugadores que están son los que se pidieron y llegaron. Por ahora es así, está cerrado”, sentenció Almendra.

Revisa el compacto del triunfo de Ñublense a Concepción

Así va Deportes Concepción en la tabla de la Liga de Primera 2026

Deportes Concepción es el colista de la Liga de Primera 2026 al cabo de seis partidos jugados.