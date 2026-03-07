Colo Colo se juega un poco más que un partido. Ante Audax Italiano, hay en disputa cierta redención. El Cacique cayó en el Superclásico ante Universidad de Chile y la paciencia empezó a disminuir.

El principal objetivo de las críticas es Fernando Ortiz. Para el DT albo, un triunfo ante Audax Italiano sería un puntapié hacia adelante del sobre azul. Porque, nadie en Macul quiere ni ver ese color por ahora.

El Tano necesita un triunfo para acomodarse mejor en la banca de Colo Colo

Tano Ortiz, por ende, se la juega con un equipo con ciertas modificaciones. Claudio Aquino y Javier Correa no irán en la oncena titular, como venía ocurriendo. Además, el King entrará en otra posición dentro de la cancha.

