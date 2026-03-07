Es tendencia:
Sigue el MINUTO A MINUTO del Audax Italiano vs Colo Colo EN VIVO

El cuadro de Fernando Ortiz quiere olvidar lo sucedido en el Superclásico, mientras que Audax está envalentonado por el éxito en Sudamericana.

Por Jose Arias

Audax Italiano y Colo Colo chocan en La Florida.
© Photosport / JugaBetAudax Italiano y Colo Colo chocan en La Florida.

Colo Colo se juega un poco más que un partido. Ante Audax Italiano, hay en disputa cierta redención. El Cacique cayó en el Superclásico ante Universidad de Chile y la paciencia empezó a disminuir.

El principal objetivo de las críticas es Fernando Ortiz. Para el DT albo, un triunfo ante Audax Italiano sería un puntapié hacia adelante del sobre azul. Porque, nadie en Macul quiere ni ver ese color por ahora.

El Tano necesita un triunfo para acomodarse mejor en la banca de Colo Colo | Photosport

Tano Ortiz, por ende, se la juega con un equipo con ciertas modificaciones. Claudio Aquino y Javier Correa no irán en la oncena titular, como venía ocurriendo. Además, el King entrará en otra posición dentro de la cancha.

En vivo:

¿Cómo va Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026?

¡Cómo cambian las cosas!

5': GOOOOL de Colo Colo

Maxi Romero anticipa y pone el primer gol para el Cacique. Lo gana Colo Colo en La Florida.

¡Empezó el partido!

¡Ya juegan Audax Italiano y Colo Colo en el Bicentenario de La Florida!

Los 11 de Colo Colo

Los 100 de Matus

Esteban Matus es homenajeado al cumplir 100 partidos con Audax Italiano.

Equipos a la cancha

¿Le añadimos una emoción al partido?

Colo Colo puede ser líder

El Cacique podría quedar como líder en caso de derrotar a Audax Italiano en La Florida. Si eso acontece y Universidad Católica no vence a O'Higgins en Rancagua, Colo Colo podría, incluso, asegurar la cima hasta la próxima fecha. Sería un gran espaldarazo para Fernando Ortiz.

Cambio de sistema de Colo Colo

Fernando Ortiz había practicado en la pretemporada la línea de tres al fondo y vuelve a repetir esa fórmula (más dos carrileros). Esto, tras la caída del Superclásico. Ahora, Arturo Vidal jugará en la línea defensiva y Álvaro Madrid en el mediocampo. Por otro lado, Javier Correa sale de la oncena titular y en su lugar irá Lautaro Pastrán, dejando de único punta a Maxi Romero.

Los once de Audax Italiano

¿Quiénes son los árbitros del duelo entre Audax Italiano y Colo Colo?

  • Árbitro: Héctor Jona.
  • 1er asistente: Juan Serrano.
  • 2do asistente: Emilio Bastías.
  • Cuarto árbitro: Cristian Galaz.
  • VAR: Rodrigo Carvajal.
  • AVAR: José Retamal.

Es la hora de la apuesta

La oncena titular de Colo Colo

¿A qué hora es el encuentro entre Audax y Colo Colo?

No queda nada. El duelo entre Audax Italiano y Colo Colo se juega a las 18.00 horas de este sábado 7 de marzo. Los itálicos harán de local en el Bicentenario de La Florida, donde no está permitido público visitante.

¿Quién transmite el duelo entre Audax y Colo Colo?

Evidentemente, puedes ver el duelo por TNT Sports si cuentas con el plan Premium en tu cableoperador. De lo contrario, también puedes verlo online si estás suscrito en HBO Max.

Otra de las polémicas albas

Otro de los problemas que surgió durante la semana fue el tema de Cristián Riquelme. El jugador albo protagonizó serios problemas de incivilidad en el condominio en el que vive, en La Florida, por lo que quedó expuesto ante la opinión pública.

Si bien algunos pedían penas mayores para el futbolista, desde Colo Colo le dieron cierto respaldo, ya que el propio Riquelme se sentará en la banca en el duelo ante Audax Italiano, siendo uno de los citados.

Un cortado de Colo Colo partió al ascenso

Esta jornada se supo de la salida de uno de los jugadores que, finalmente, Fernando Ortiz no consideró para esta temporada. Se trata de Dylan Portilla, quien partirá a Santiago Wanderers, tal como aseguró el periodista Nicolás Ríos, de UCV Radio.

Por si no lo sabías...

Bienvenid@s Redgoler@s

1, 2, 3... probando.

Colo Colo quiere respirar nuevamente en la Liga de Primera, tras el tropiezo ante el archirrival, Universidad de Chile. Mientras, Audax Italiano llega envalentonado por lo hecho en Copa Sudamericana, ante Cobresal.

Puedes seguir el minuto a minuto de la previa del encuentro y del propio partido con nosotros. ¿Con quién? Obvio, con RedGol. ¡No te pierdas ningún detalle!

