Liga de Primera

Revelan la airada reacción de Javier Correa al enterarse de su suplencia en Colo Colo: “No lo tomó…”

El delantero argentino no está contento por la decisión del entrenador Fernando Ortiz de cara al partido de este sábado ante Audax.

Por Carlos Silva Rojas

Javier Correa a la banca en Colo Colo.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTJavier Correa a la banca en Colo Colo.

Un partido importante tiene Colo Colo este sábado, puesto que el Cacique quiere lavar heridas tras perder la semana pasada ante Universidad de Chile por el Superclásico en el Monumental.

Los albos se miden ante Audax Italiano, en la siempre complicada cancha sintética de La Florida, partido para el cual el entrenador colocolino, Fernando Ortiz, tomó medidas.

La determinación más potente fue dejar en la banca de suplentes a Javier Correa, quien perdió la titularidad por su bajísimo rendimiento en la temporada. El 9 ante los audinos será Maximiliano Romero.

Javier Correa reacciona mal por su suplencia en Colo Colo

Javier Correa no se tomó bien la decisión de Fernando Ortiz, puesto que la periodista Pamela Juanita Cordero contó en radio ADN que el Coco se molestó por tener que esperar su oportunidad en el banco.

No lo tomó muy bien y Fernando Ortiz se dio cuenta de que en realidad esto le puede costar caro, dejar a Correa en el banco porque a veces pasan estas cosas, con los golpes de timón necesarios”, dijo la reportera.

Javier Correa perdió la titularidad en Colo Colo. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Javier Correa perdió la titularidad en Colo Colo. Foto: Felipe Zanca/Photosport

“Correa no está rindiendo y el 9 es Romero hasta el momento, te pasan la cuenta porque te la cobran después, se puede mover el camarín y Ortiz se dio cuenta. Siente como que quieren sacarlo”, agregó.

Colo Colo quiere salir de perdedores este sábado ante Audax Italiano, en un partido que arranca a las 18:00 horas en La Florida.

En síntesis

  • Fernando Ortiz decidió dejar al delantero Javier Correa en la banca de suplentes.
  • Maximiliano Romero será el delantero titular frente a Audax Italiano este sábado.
  • El partido inicia a las 18:00 horas en el estadio de La Florida.
La tabla de posiciones de la Liga de Primera

