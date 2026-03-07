Un partido importante tiene Colo Colo este sábado, puesto que el Cacique quiere lavar heridas tras perder la semana pasada ante Universidad de Chile por el Superclásico en el Monumental.

Los albos se miden ante Audax Italiano, en la siempre complicada cancha sintética de La Florida, partido para el cual el entrenador colocolino, Fernando Ortiz, tomó medidas.

La determinación más potente fue dejar en la banca de suplentes a Javier Correa, quien perdió la titularidad por su bajísimo rendimiento en la temporada. El 9 ante los audinos será Maximiliano Romero.

Javier Correa reacciona mal por su suplencia en Colo Colo

Javier Correa no se tomó bien la decisión de Fernando Ortiz, puesto que la periodista Pamela Juanita Cordero contó en radio ADN que el Coco se molestó por tener que esperar su oportunidad en el banco.

“No lo tomó muy bien y Fernando Ortiz se dio cuenta de que en realidad esto le puede costar caro, dejar a Correa en el banco porque a veces pasan estas cosas, con los golpes de timón necesarios”, dijo la reportera.

Javier Correa perdió la titularidad en Colo Colo. Foto: Felipe Zanca/Photosport

“Correa no está rindiendo y el 9 es Romero hasta el momento, te pasan la cuenta porque te la cobran después, se puede mover el camarín y Ortiz se dio cuenta. Siente como que quieren sacarlo”, agregó.

Colo Colo quiere salir de perdedores este sábado ante Audax Italiano, en un partido que arranca a las 18:00 horas en La Florida.

