Tonybet Casino: promociones y slots disponibles en Chile 2026

Tonybet casino te entrega una plataforma con más de 10.000 juegos entre tragamonedas y otras categorías.

Tonybet casino es una excelente opción para todos los usuarios, nuevos o ya registrados, pues encontrarás una plataforma con más de 10.000 títulos disponibles divididos en categorías como Tragamonedas, Crash, Drops and Wins, Big Adventures y muchos más, además de los juegos de mesa disponibles en la sección de casino en vivo.

Promociones y beneficios disponibles en Tonybet casino

Para comenzar tu paso por el operador, este ha dispuesto un bono de bienvenida en tus dos primeros depósitos: el 100% de tu primer depósito hasta $200.000 CLP o el 75% del segundo hasta $75,000 CLP.

Es excelente la oferta de bienvenida que encuentras en esta casa de apuestas al registrarte con el código promocional Tonybet casino comenzando por el bono de bienvenida que te entrega hasta un 175% en tus primeros dos depósitos.

¿Qué obtengo con el bono de casino de Tonybet?

Además del bono de bienvenida del 100% con tu primer depósito hasta $200.000 CLP + 100 giros gratis y del 75% extra hasta 75.000 CLP + 50 giros gratis con el segundo depósito, Tonybet casino online te entrega más beneficios. Conoce más bonos y sus detalles en seguida:

Condiciones del bono de Tonybet casino

Como ya sabes, el Tonybet casino bonus de bienvenida te entrega el 100% del primer depósito hasta $200.000 CLP + 100 giros gratis.

Luego de liberar el bono por primer depósito, está disponible una nueva bonificación de bienvenida en el Tonybet casino online con tu segundo depósito y por el 75% dle monto hasta 75.000 CLP + 50 giros gratis.

Condición Detalle del Tonybet casino bonus Depósito Mínimo requerido $5,000 CLP Rollover 30x las ganancias Tipo de Apuesta Juegos de casino Monto del código Hasta $200,000 CLP Plazo de vigencia 14 días

Para más detalles del Tonybet casino bonus de bienvenida visita la página oficial del operador, o nuestro artículo dedicado al Tonybet bono de bienvenida aquí.

¿Cómo conseguir el bono de Casino Tonybet?

En pocos pasos podrás reclamar el bono de bienvenida en el Tonybet casino online. Recuerda que para hacerlo debes ser mayor de 18 años, registrarte en la casa de apuestas y verificar tu cuenta.

Entonces podrás seguir el paso a paso a continuación, que te permitirá disfrutar de toda la oferta de en casino y casino en vivo con la que cuenta Tonybet para usuarios nuevos y ya registrados:

Visita el portal web oficial de Tonybet Regístrate o inicia sesión Dirigete a la sección de depósito Elige el bono y el monto a recargar Completa el pago Cumple con los requisitos de apuesta

Tonybet casino bonus de bienvenida por segundo depósito

Con el primer y segundo depósitos, Tonybet casino te ofrece un bono de bienvenida de hasta $275,000 CLP. La primera recarga te entrega un máximo de $200,000 CLP.

Por su parte, el segundo depósito podría entregarte el 75% de tu recarga y hasta $75,000 CLP e incluye giros gratis en The Dog House.

Si tu segundo depósito es entre $5,000 y $50,000 CLP, recibirás 25 giros gratis. Si el monto es superior a los $50,000 CLP, entonces se acreditarán 50 giros gratis.

El rollover de las ganancias es de 30x y debes cumplirlo dentro de los siguientes 14 días de su acreditación.

Juegos y slots disponibles en Tonybet

Encontrar tu juego ideal en la plataforma del Tonybet casino online puede ser difícil por la impresionante cantidad de juegos disponibles en la casa de apuestas.

Son más de 10.000 títulos habilitados para que juegues desde tu computador o celular, por lo que deberás utilizar la plataforma antes de encontrar cuál es tu tragamonedas favorito.

Entre los más populares títulos se encuentran Book of Tonybet, Big Bass Bonanza, Jewel Boom Super Drop o Magic Spins, de proveedores como Play’n GO, BGaming, Pragmatic Play, entre otros:

Además, la sección de casino en vivo te ofrece otro apartado de juegos como Ruletas, Blackjack, Baccarat, Game Shows, juegos para usuarios VIP, y alrededor de 1.000 títulos disponibles.