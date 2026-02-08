Tonybet Casino: promociones y slots disponibles en Chile 2026

Tonybet casino es una excelente opción para todos los usuarios, nuevos o ya registrados, pues encontrarás una plataforma con más de 10.000 títulos disponibles divididos en categorías como Tragamonedas, Crash, Drops and Wins, Big Adventures y muchos más, además de los juegos de mesa disponibles en la sección de casino en vivo.
Promociones y beneficios disponibles en Tonybet casino
Para comenzar tu paso por el operador, este ha dispuesto un bono de bienvenida en tus dos primeros depósitos: el 100% de tu primer depósito hasta $200.000 CLP o el 75% del segundo hasta $75,000 CLP.
Es excelente la oferta de bienvenida que encuentras en esta casa de apuestas al registrarte con el código promocional Tonybet casino comenzando por el bono de bienvenida que te entrega hasta un 175% en tus primeros dos depósitos.
¿Qué obtengo con el bono de casino de Tonybet?
Además del bono de bienvenida del 100% con tu primer depósito hasta $200.000 CLP + 100 giros gratis y del 75% extra hasta 75.000 CLP + 50 giros gratis con el segundo depósito, Tonybet casino online te entrega más beneficios. Conoce más bonos y sus detalles en seguida:
|Actividad
|Valor del bono
|Oferta casino
|Bono de bienvenida
|Primer depósito: 100% hasta $200,000 CLP + 100 giros gratis
Segundo depósito: 75% del segundo depósito hasta $75,000 CLP + 50 giros gratis
|Reclama el bono aquí
|Programa VIP en casino
|Servicio al cliente prioritario, Ofertas exclusivas, Fichas Gratis, Giros gratis
|Reclama el bono aquí
|Lunes de Giros gratis
|100 giros gratis en Juegos de Hacksaw
|Reclama el bono aquí
|Misiones diarias
|Participa en las misiones diarias para desbloquear bonos
|Reclama el bono aquí
|Bono acumulativo Semanal
|Deposita desde $20,000 CLP y reclama el 100% hasta $500,000 (Nivel VIP 5)
|Reclama el bono aquí
|30.000.000.000 CLP Drops and Wins
|10.000 premios diarios en torneos y caídas de premios
|Reclama el bono aquí
Condiciones del bono de Tonybet casino
Como ya sabes, el Tonybet casino bonus de bienvenida te entrega el 100% del primer depósito hasta $200.000 CLP + 100 giros gratis.
Luego de liberar el bono por primer depósito, está disponible una nueva bonificación de bienvenida en el Tonybet casino online con tu segundo depósito y por el 75% dle monto hasta 75.000 CLP + 50 giros gratis.
|Condición
|Detalle del Tonybet casino bonus
|Depósito Mínimo requerido
|$5,000 CLP
|Rollover
|30x las ganancias
|Tipo de Apuesta
|Juegos de casino
|Monto del código
|Hasta $200,000 CLP
|Plazo de vigencia
|14 días
Para más detalles del Tonybet casino bonus de bienvenida visita la página oficial del operador, o nuestro artículo dedicado al Tonybet bono de bienvenida aquí.
¿Cómo conseguir el bono de Casino Tonybet?
En pocos pasos podrás reclamar el bono de bienvenida en el Tonybet casino online. Recuerda que para hacerlo debes ser mayor de 18 años, registrarte en la casa de apuestas y verificar tu cuenta.
Entonces podrás seguir el paso a paso a continuación, que te permitirá disfrutar de toda la oferta de en casino y casino en vivo con la que cuenta Tonybet para usuarios nuevos y ya registrados:
- Visita el portal web oficial de Tonybet
- Regístrate o inicia sesión
- Dirigete a la sección de depósito
- Elige el bono y el monto a recargar
- Completa el pago
- Cumple con los requisitos de apuesta
Tonybet casino bonus de bienvenida por segundo depósito
Con el primer y segundo depósitos, Tonybet casino te ofrece un bono de bienvenida de hasta $275,000 CLP. La primera recarga te entrega un máximo de $200,000 CLP.
Por su parte, el segundo depósito podría entregarte el 75% de tu recarga y hasta $75,000 CLP e incluye giros gratis en The Dog House.
Si tu segundo depósito es entre $5,000 y $50,000 CLP, recibirás 25 giros gratis. Si el monto es superior a los $50,000 CLP, entonces se acreditarán 50 giros gratis.
El rollover de las ganancias es de 30x y debes cumplirlo dentro de los siguientes 14 días de su acreditación.
Juegos y slots disponibles en Tonybet
Encontrar tu juego ideal en la plataforma del Tonybet casino online puede ser difícil por la impresionante cantidad de juegos disponibles en la casa de apuestas.
Son más de 10.000 títulos habilitados para que juegues desde tu computador o celular, por lo que deberás utilizar la plataforma antes de encontrar cuál es tu tragamonedas favorito.
Entre los más populares títulos se encuentran Book of Tonybet, Big Bass Bonanza, Jewel Boom Super Drop o Magic Spins, de proveedores como Play’n GO, BGaming, Pragmatic Play, entre otros:
Además, la sección de casino en vivo te ofrece otro apartado de juegos como Ruletas, Blackjack, Baccarat, Game Shows, juegos para usuarios VIP, y alrededor de 1.000 títulos disponibles.
- Aviator
- Ra’s Reckoning
- Tony CASH
- Book of Dead
- Hell Hot 100
- Jewel Boom Super Drop
- Life and Death
- Elvis Frog Trueways
- Legacy of Egypt
- Hot Slot 777 Platinum Crown
- Pray for Three
- 777 Jackpot Diamond Hold And Win Mega Multi