Opiniones sobre 1win en Chile Agosto 2025

Descubre las opiniones de 1win en Chile, ¿este operador es fiable y seguro en Chile? Te lo contamos.

Para que mejores tu experiencia en esta casa de apuestas hemos preparado las 1win opiniones, una información en la que verás las características principales del operador y conocer las características principales y los beneficios que como usuario puedes recibir.

Criterio de evaluación Nivel de confianza Bono de bienvenida Regular Otras promociones Muy buenas Selección de deportes Muy buena Streaming Muy bueno Funcionalidad de la App Buena Métodos de pago Buenos Atención al cliente Regular Promedio de opiniones Bueno

Bonos de bienvenida – Regular

Si eres un nuevo usuario, vas a poder acceder a un bono de bienvenida en esta casa de apuestas, pero debido a sus términos y condiciones lo calificamos de regular en estas opiniones de 1win.

Y es que el operador ofrece una bonificación de bienvenida solamente para el apartado de casino. No existe por el momento un bono de bienvenida para apuestas deportivas.

Tomada de 1win

El monto del bono de bienvenida para casino al que puedes acceder es por un total de $589,130 en tu primer depósito o a ese máximo valor dividido en cuatro depósitos así:

Bono del 200% del importe del primer depósito Hasta el 150% del importe de tu segundo depósito 1win app te entrega el 100% del monto de tu tercer depósito Completa el bono de bienvenida con un cuarto depósito y recibe el 50% de su valor

No se especifica en ningún momento cuál es el valor mínimo que debes depositar para acceder al bono de bienvenida, pero la mayoría de métodos de pago aceptan desde $3,000 CLP.

Este es un bono difícil de liberar dado que recibirás el 1% de tus pérdidas por hasta 65 euros o su equivalente en pesos chilenos, en juegos de casino. El porcentaje aumenta si la pérdida es mayor.

Puedes obtener el bono con el codigo promocional 1win Chile.

Condiciones del bono de 1win

Como mencionamos anteriormente, el bono de bienvenida para casino que recibes en 1win Chile se libera a medida que completas pérdidas en los tragamonedas ofrecidos por el operador.

Si tus derrotas ascienden a los 65 euros o su equivalente en CLP, la casa de apuestas te abonará el 1% de ese monto al siguiente día.

Entre mayores sean los montos de tus derrotas en los juegos de casino, mayor será el porcentaje que puedes liberar del bono. En la siguiente tabla se explican los valores:

Pérdidas en dinero (Euros) Porcentaje a recibir Hasta 65 euros 1% Hasta 260 euros 2% Hasta 6,50 euros 3% Hasta 1,300 euros 4% Hasta 6,500 euros 5% Hasta 9,100 euros 10% Hasta 13,000 euros 20%

Otras promociones en 1win

Existen más de 20 promociones adicionales al bono de bienvenida en la casa de apuestas y en este 1win análisis te contamos cómo puedes acceder a ellas.

Son bonos y principalmente destinados a los juegos de casino y casino en vivo, así como al apartado de poker, sin embargo hay una buena promoción para apuestas deportivas.

Se trata del aumento de cuota en tus apuestas combinadas en deportes. Como ya debes imaginar, entre más pronósticos incluyas en tu jugada, mayor será el aumento de la cuota.

El operador te ofrece un aumento de cuota entre el 7 y el 15% al seleccionar entre cinco y 11 pronósticos en una misma jugada. Esta es una buena opción ante la ausencia de un bono de bienvenida para deportes.

Selección de deportes: muy buena

Si prefieres las apuestas deportivas por encima de los juegos de casino, entonces podrás encontrar mercados en alrededor de 25 deportes. Esto le eleva la nota en estas 1win Chile opiniones.

Incluso hay una buena selección de deportes electrónicos y de juegos para PC con sus respectivos mercados como Valorant, League of Legends (LoL) o incluso Counter-Strike 2.

Por su puesto, la oferta de mercados está disponible para los partidos de fútbol de las principales ligas del mundo, y por supuesto para los torneos de Chile como la Primera División o la Copa.

Fútbol

Baloncesto

Tenis

Béisbol

Fórmula 1

UFC

Tenis de mesa

Tomada de 1win

Sección en vivo y streaming: Muy bueno

Este es un apartado que se destaca en estas opiniones de 1win. Y es que la casa de apuestas tiene una oferta destacada de transmisiones y apuestas en vivo en los mercados deportivos.

Para que puedas acceder a las transmisiones en vivo de los eventos deportivos seleccionados, deberás tener una cuenta de usuario y contraseña.

Podrás ver en vivo importantes competiciones como es el caso del tenis con torneos ATP 500 y Challenger. Recuerda que puede haber algún retraso durante la transmisión.

Otros deportes disponibles en streaming son el tenis de mesa, fútbol, hockey, tenis, críquet, baloncesto, voleibol, bádminton, Counter-Strike 2, Dota 2, fútbol sala, y más.

También puedes apostar en vivo en tus deportes favoritos con cuotas actualizadas al instante en función del desarrollo de los diferentes partidos y competiciones.

Encuentra mercados de apuestas para la gran mayoría de mercados en la plataforma de esta casa de apuestas como el total de goles, el 1X2 y muchas más opciones.

Funcionalidad de la app de 1win: buena

El operador cuenta con una aplicación móvil para dispositivos iOS y Android. También puedes instalar una aplicación para Windows PC.

La 1win app es una buena opción para llevar tus apuestas a todo lugar. En el caso de Android debes instalar la APK que encuentras en el portal web del operador.

Para el caso de iOS, encontrarás la aplicación en App Store, o usando el link que encuentras en la web de 1win.

Podrás realizar todo tipo de transacciones en la app: Registro, depósito, retiro, apuestas pre partido y en vivo y mucho más.

Métodos de Pago: Buenos

Este es uno de los aspectos más destacables en nuestras opiniones de 1win. La plataforma dispone para ti de una gran variedad de métodos de pago para depósitos y retiros.

Esto le permite a los usuarios utilizar su método de pago favorito. Entre los principales métodos de pago están:

Transferencias bancarias Tarjetas de crédito VISA o MasterCard MACH Depósitos bancarios (Chile banks) Hites AstroPay Criptomonedas Pago 46 Servifacil AIRTM

Tomada de https://1win.lat/

Los tiempos de espera para ver acreditados los fondos en tu cuenta varían según el método de pago utilizado. Sin embargo, ante la variedad de opciones y plataformas disponibles, estamos en condiciones de afirmar 1win Chile es confiable.

Una excelente opción que ofrece el operador a sus usuarios en Chile y confirman que 1win es seguro, es que estos podrán utilizar entre otras monedas los pesos chilenos o criptomonedas.

Servicio de atención al cliente: regular

Aunque están disponibles para contestarte los agentes de servicio al cliente en español y en más de 20 idiomas en 1win, el chat en vivo suele tomarse como mínimo 20 minutos para contestarte.

De la misma manera, al centro de ayuda y sus diferentes secciones parece faltarle información, la cual debes buscar mediante el chat en vivo, por la que la nota baja en este 1win análisis.

Contáctate con el servicio al cliente de la casa de apuestas vía correo electrónico, redes sociales, WhatsApp o chat en vivo.

Conclusión: ¿Qué tan bueno es 1win?

Si bien la plataforma de esta casa de apuestas es una buena opción para los usuarios en Chile, existen algunos aspectos que consideramos en estas 1win opiniones que pueden mejorar.

Entre esas características está el bono de bienvenida. No tener una oferta para apuestas deportivas le hace perder puntos en este 1win análisis.

Lo que nos gusta ✅ Lo que no nos gusta ❌ Más de 30 opciones de apuestas deportivas incluyendo deportes electrónicos y cientos de casino Bono de bienvenida sólo disponible para casino Más de 20 promociones Requisitos complejos para liberar el bono de bienvenida para casino Métodos de pago sencillos Servicio al cliente regular Buena oferta de streaming y apuestas en vivo App para Windows, iOS y Android

Preguntas frecuentes sobre las opiniones de 1win

¿Qué tan seguro es 1win?

1win es seguro gracias a que su plataforma cuenta con todas las especificaciones que se necesitan para ofrecer el servicio de apuestas deportivas y de casino.

¿Cuáles son las principales promociones disponibles en 1win?

Además del bono de bienvenida para casino, 1win ofrece más de 20 promociones. Destaca una para apuestas deportivas que aumenta la cuota de las apuestas combinadas entre un 7% y un 15%.

¿1win ofrece bono de bienvenida para apuestas deportivas?

No. Actualmente, 1win solo ofrece un bono de bienvenida para juegos de casino. No hay promociones específicas para nuevos usuarios que apuesten en deportes

¿Cuánto es lo máximo que se puede ganar en 1win?

En el caso del bono de bienvenida, podrás ganar un máximo de $548,705 CLP o el equivalente a 500 euros.

¿Cuánto tiempo tarda 1win en pagar?

Esto depende del método de pago que utilices. Varía según tu decidas retirar dinero via transferencia bancaria o usando billeteras de criptomonedas.