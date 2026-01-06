Es tendencia:
Colo Colo

Los cuatro jugadores que Fernando Ortiz mandó a entrenar por separado en Colo Colo

Fernando Ortiz tomó una importante decisión con cuatro jugadores que no serían considerados en Colo Colo para esta temporada.

Por Javiera García L.

© Colo ColoEsta decisión tomó Fernando Ortiz

Colo Colo toma importantes decisiones en el inicio de la pretemporada. Este miércoles deberían quedar listas las salidas de Vicente Pizarro, Alan Saldivia y Salomón Rodríguez, ampliando la lista de bajas.

Los tres futbolistas se sumarán a las partidas de Mauricio Isla, Óscar Opazo, Emiliano Amor, Sebastián Vegas, Manley Clerveaux y Brayan Cortés, y no se descarta que más jugadores los sigan.

Y es que Fernando Ortiz tomó una determinación clave con cuatro jugadores del plantel. En vez de tenerlos entrenando en el Complejo del Sifup con el resto de sus compañeros, el DT los mandó a trabajar de manera apartada.

El periodista Cristián Alvarado confirmó que Daniel Gutiérrez, Bruno Gutiérrez, Lucas Soto y Bryan Soto comenzarán a trabajar este martes en el Monumental como una señal de que no serán considerados para 2026.

Fernando Ortiz corta a cuatro jugadores en Colo Colo

Con esto, los cuatro jugadores tienen un pie fuera de Colo Colo para 2026. En los casos de Daniel Gutiérrez y Bruno Gutiérrez, no fueron considerados por Fernando Ortiz durante 2025 y tampoco lo convencen en este año.

Por su lado, Lucas Soto estuvo a préstamo en Everton durante 2025, donde jugó 23 partidos. Bryan Soto, en tanto, fue parte de Deportes Iquique, donde disputó 30 encuentros.

