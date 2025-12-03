Para nadie es sorpresa, a estas alturas, que el Centenario de Colo Colo sea catalogado como un verdadero fracaso. El Cacique vivió un 2025 nefasto y es muy posible que ni siquiera se quede con el premio de consuelo de la Copa Sudamericana.

Es por eso que se empiezan a sacar conclusiones y a ver cómo se solucionará esta situación para el próximo año. Hubo algunos jugadores albos que, no obstante, se salvaron de este terrible año y que podrán decir que no fueron parte del estrepitoso 2025.

Estamos hablando de todos los jugadores que, a principios de temporada, se fueron como préstamo y que tuvieron la posibilidad de zafar de tamaña vergüenza producida por un 2025 nefasto.

Salvado del horrible Centenario… ¡Pero no del descenso!

Los nombres que partieron a principios de este año de Colo Colo fueron: Jeyson Rojas (Deportes La Serena), Dylan Portilla (Deportes Limache) y Felipe Yáñez, Martín Ballesteros y Diego Ulloa (Unión La Calera). Mientras que Julio Fierro Deportes Copiapó) y Pedro Navarro (Unión San Felipe) reforzaron elencos de la B.

A esos se agregó Bryan Soto, jugador que fue presentado con bombos y platillos en Deportes Iquique, club con el que esperaba clasificarse a Copa Libertadores. Sin embargo, el colocolino de 24 años está a nada de volver a Macul tras un decepcionante descenso.

Resulta que Deportes Iquique se juega la vida ante la Universidad de Chile. Los Dragones Celestes pueden ser el próximo elenco descendido desde la Primera División, si no vencen a la U y también, por otro lado, si es que Everton de Viña del Mar llega a ganarle a O’Higgins.

Bryan Soto en Colo Colo | Photosport

¿Cuáles son los números de Bryan Soto en Iquique y hasta cuándo está a préstamo?

Con 29 partidos jugados por Deportes Iquique y un gol, Bryan Soto se ha vuelto un pilar en la campaña de los Dragones Celestes. Sin embargo, su préstamo termina a fin de año y tendrá que volver a Colo Colo.

