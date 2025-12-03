Brayan Cortés cerró este 2025 alternando buenas y no tan buenas en su paso por Peñarol. El arquero pudo destacar gracias a sus atajadas, pero también por algunos errores, algo que instaló varias dudas para alguien que todavía, por contrato, pertenece a Colo Colo.

Por lo mismo, con el año ya concluido en Uruguay llegó el momento de que la dirigencia carbonera tome decisiones en torno al futuro del formado en Deportes Iquique, esto pensando en su continuidad para el 2026.

Y al parecer el rendimiento de Cortés, sumado a los 1,2 millones de dólares por el 80% de su pase, fueron un coctel letal para Colo Colo y sus aspiraciones de poder hacer negocio pensando en el próximo año.

Peñarol le da un duro golpe a Colo Colo y Brayan Cortés

De acuerdo a información entregada por el periodista Wilson Méndez en Carve Deportiva, Peñarol ya armó la lista de seis jugadores que no continuarán en el club para la temporada 2026. Estos serían Brayan Cortés, Héctor Villalba, Damián Suárez, Gastón Silva, Pedro Milans y Mathías De Rittis.

Esta información llega justo después de que Aníbal Mosa asegurara que “cuando hicimos el acuerdo con ellos, se estipuló una opción de compra. Si ellos quieren quedarse con Brayan Cortés, tienen que mandarnos un cheque”.

Así las cosas, Brayan Cortés volverá con 30 años en el cuerpo a Colo Colo, teniendo que presentarse a la pretemproada que comienza el 3 de enero en el Monumental. Su contrato con los albos tiene vigencia hasta diciembre del 2027.

Los números de Brayan Cortés en Peñarol

El meta de 30 años jugó en ese segundo semestre con los Carboneros un total de 21 partidos, en los que recibió 18 goles y entregado en diez oportunidades su portería imbatida en 1.950 minutos de acción.