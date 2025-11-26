Brayan Cortés ha tenido un semestre de dulce y agraz, con buenas actuaciones y algunos errores que le han costado críticas en Peñarol. Pero ya hay legado al adjudicarse los títulos de la Copa de Uruguay y el Campeonato de Clausura, con el Manya buscando sumar la Liga Uruguaya.

El arquero chileno se encuentra a préstamo en Peñarol, pero debe volver a Colo Colo a fines de diciembre. Eso en teoría, porque Cortés pretende seguir en el extranjero y el mismo Peñarol asoma interesado en su continuidad.

De hecho, el gerente general de Peñarol, Álvaro Alonso, manifestó a Radio ADN que “el presente es exitoso, jugando las finales del campeonato uruguayo, con vísperas de ser bicampeón. Una situación inmejorable“.

ver también Se salvó de un gran ridículo: Brayan Cortés comete un blooper en la final entre Peñarol y Nacional

¿Cortés de por vida en Peñarol?

“No tengo idea todavía qué pasará con Brayan, porque está todo el mundo concentrado en la final del domingo, esa es la realidad. Pero ojalá seamos campeones y Cortés se quede de por vida“, sentenció el directivo.

Peñarol revela que no quieren soltar a Brayan Cortés, quien termina su préstamo en diciembre.

Cabe recordar que Cortés dejó Colo Colo abruptamente a mediados de año. En Peñarol registra 20 partidos con 17 goles en contra y 10 duelo dejando la portería en cero.

Publicidad

Publicidad

La salida de Colo Colo no fue exenta de polémica, tras un fichaje frustrado a principios de año y una visible baja de rendimiento. Incluso Cortés había perdido la titularidad en manos de Fernando De Paul.

ver también Superclásico en el mercado de fichaje: Colo Colo se mete en la pelea por arquero que busca U de Chile

Así las cosas, con el interés de Cortés de permanecer fuera, y de Peñarol de retenerlo, Colo Colo debe buscar arquero como alternativa al Tuto De Paul en 2026. Una que asoma en la órbita alba es Tomás Ahumada, de Audax Italiano.