Superclásico en el mercado de fichaje: Colo Colo se mete en la pelea por arquero que busca U de Chile

Superclásico en el mercado: Colo Colo se interesa en arquero que ya estaba estudiando Universidad de Chile de cara a la temporada 2026. Se trata del meta titular de Audax. Tomás Ahumada.

Por Diego Jeria

Superclásico entre Colo Colo y la U por un arquero.
Superclásico entre Colo Colo y la U por un arquero.

Universidad de Chile busca urgente un arquero para la próxima temporada, puntualmente uno que pueda secundar a Gabriel Castellón como suplente de confianza, y que entregue garantías. Es que Cristopher Toselli termina su contrato y colgará los guantes terminada la Liga de Primera 2025.

Por ahora el gran candidato para la portería de los azules es Tomás Ahumada, de 24 años. El arquero titular de Audax Italiano ha cumplido una gran temporada, la que lo tiene en órbita con el Chuncho.

Sin embargo, en las últimas horas los rumores de mercado apuntan a que Colo Colo también puso su ojos en Ahumada, conformando un Superclásico entre albos y azules por el golero verde.

El Cacique tiene un panorama parecido a la U: Fernando De Paul es fijo en el arco, con Eduardo Villanueva como relevo. Sin embargo, esta situación se generó con la abrupta salida de Brayan Cortés a Peñarol.

Cortés deber volver de su préstamo, eso en la teoría. En la práctica, es muy probable que el arquero iquiqueño no regrese al estadio Monumental, ya sea permaneciendo en Peñarol o buscando un nuevo horizonte en el extranjero.

Tomás Ahumada, el arquero que quiere Universidad de Chile y ahora Colo Colo.

Tomás Ahumada, el arquero que quiere Universidad de Chile y ahora Colo Colo.

Así las cosas, el formado en Audax Italiano protagoniza el Superclásico del arco, con la U y Colo Colo buscando sus servicios, y serán las semanas por delante las que definan si apurará a Castellón o De Paul, en caso de fichar por azules o albos, claro.

El golero firmó como profesional por Audax a principios de 2019 y actualmente tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027. En la selección chilena registra la nominación de Eduardo Berizzo para la sub 23 de los Juegos Panamericanos, aunque no sumó minutos.

Esta temporada, Ahumada registra 39 partidos entre Liga de Primera y Copa Chile, dejando su portería en cero en 12 encuentros y varios duelos como figura, como el contra Colo Colo, precisamente.

