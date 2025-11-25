Experto denuesta al fichaje por el que se pelea Colo Colo con la U: “No se pueden dar el lujo…”

La Liga de Primera todavía no se termina y los rumores para el venidero mercado de fichajes ya están sonando fuerte, con Colo Colo y Universidad de Chile como protagonistas.

Es casi una tradición que albos y azules se fijen en el mismo jugador, y ahora es en un arquero, porque tanto en Macul como en el CDA tienen en carpeta al golero titular de Audax Italiano, Tomás Ahumada.

El meta de 24 años ha tenido una muy buena temporada con el cuadro itálico, por ello suena en los dos equipos más grandes de Chile, aunque el preparador de arqueros Julio Rodríguez cree que no está listo.

Julio Rodríguez no confía en Tomás Ahumada

El mentor de Claudio Bravo conversó con RedGol y aseguró que la estatura de Ahumada, 1.81 metros, puede ser un grave impedimento.

“Equipos grandes como Colo Colo o la U necesitan arqueros que tengan una mayor presencia. Los arqueros de 1.80 metros en equipos grandes no se ven. Antes era diferente, Claudio (1.84 metros) tenía el mínimo para jugar, pero en Europa ni hablar”, dijo el ex golero.

Tomás Ahumada jugando en Audax. Foto: Felipe Zanca/Photosport

“No quiero hablar mal de nadie, pero que lo esté peleando Colo Colo y la U, me parece que eso no depende tanto de la institución, sino que del técnico que esté trabajando en el club”, agregó.

Por último, Julio Rodríguez fue enfático en decir que tanto albos como azules deberían poner su mirada en otro portero y no en Tomás Ahumada.

“Colo Colo tiene que tener a los dos mejores arqueros de Chile disponibles para su pórtico, porque Colo Colo siempre está peleando a nivel local y compite internacionalmente. Si en Chile no hay opciones, tiene que ir a buscar afuera. Tanto Colo Colo como la U no se pueden dar el lujo de experimentar con arqueros”, cerró.

