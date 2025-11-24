Uno de los duelos más atractivos de la fecha 29 de la Liga de Primera tendrá como protagonistas a Universidad de Chile que debe recibir al gran campeón, Coquimbo Unido.

En ese sentido, la ANFP había programado el compromiso para el lunes 1 de diciembre, a las 20.00 horas, en el Estadio Nacional, teniendo en cuenta que el fin de semana está la Teletón en el reducto de la comuna de Ñuñoa.

Pero esta jornada fue la misma entidad en Quilín quienes confirman el cambio en la programación del partido, donde en su página web avisan de la modificación del partido más esperado.

Esto, porque ahora pasará al martes 2 de diciembre, en el mismo escenario y la misma hora, por logísticas en la cancha del Estadio Nacional, luego de varios eventos.

La U debe proteger la cancha del Nacional tras varios eventos. Foto: Andres Pina/Photosport

¿Cuándo juegan U de Chile vs Coquimbo Unido?

Con esto, los azules jugarán su trascendental encuentro en la lucha del Chile 2 por la Copa Libertadores 2026, en la jornada del martes en Ñuñoa, lo que hará cambiar muchas planificaciones.

Esto, también tiene otro punto, en un duelo donde los piratas buscan superar un récord de triunfos consecutivos que viene desde el Ballet Azul, algo que deberá defender el cuadro bullanguero.

En ese sentido, fue importante el estado de la cancha del Nacional, que será trabajada tras sacar el escenario de la Teletón, además luego de una serie de recitales.

Revisa el cambio de partido: