Pronósticos PSG vs Tottenham: un nuevo capítulo entre los campeones europeos

RedGol te otorga los mejores pronósticos deportivos para apostar en PSG vs Tottenham, por la fecha 5 de la Champions League.

Paris Saint-Germain y Tottenham volverán a verse las caras en la quinta fecha de la UEFA Champions League, después del triunfo parisino en la final de la Supercopa de Europa. El PSG mantiene un gran rendimiento en la liga francesa, pero necesita recuperar el terreno perdido en el plano continental, donde defiende el título, tras la derrota sufrida ante Bayern Múnich en la jornada anterior.

Tottenham, por su parte, llega con dos victorias y dos empates en el torneo, aunque atraviesa un momento irregular en el ámbito local: quedó eliminado de la EFL Cup y acumula tres partidos sin ganar en la Premier League. En el inicio de la temporada, los Spurs le dieron pelea al conjunto parisino en la final, pero terminaron cayendo en la definición por penales.

Con este choque en el horizonte, nuestro especialista te otorga los tres mejores pronósticos para que contemples a la hora de realizar tus apuestas en la Champions League.

Pronósticos para apostar en PSG vs Tottenham

Total de goles: Más de 2.5 + Resultado final: PSG 1.80 Anotará o conseguirá una asistencia: João Neves 2.40 Tiros de esquina de Tottenham: Más de 2.5 + Menos de 5.5 1.86

PSG es favorito ante un Tottenham frágil

PSG ganó cinco de sus últimos siete partidos entre la Ligue 1 y la Champions League. En cuatro de esos cinco triunfos, el marcador registró más de dos goles.

Tottenham también suele protagonizar encuentros con muchos tantos. En sus tres compromisos más recientes se contabilizaron al menos tres anotaciones. Además, acumula tres derrotas en sus cinco presentaciones previas.

Total de goles: Más de 2.5 + Resultado final: PSG – 1.80 en bet365

João Neves, figura de PSG

João Neves lleva tres partidos consecutivos marcando goles. Anotó ante Bayern Múnich en la Champions League y contra Lyon y Le Havre en la liga francesa. A su vez, marcó un hat-trick en la histórica goleada por 9-1 de Portugal sobre Armenia.

Anotará o conseguirá una asistencia: João Neves – 2.40 en bet365

Los córners para los Spurs

Los Spurs registraron más de dos tiros de esquina a favor en sus cuatro presentaciones en la fase de liga de la Champions. De todos modos, en ninguna de esas cuatro actuaciones alcanzaron los seis córners.

Tiros de esquina de Tottenham: Más de 2.5 + Menos de 5.5 – 1.86 en bet365

Cuotas en PSG vs Tottenham

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

PSG vs Tottenham: últimos partidos