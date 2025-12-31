El primer gol del año: las apuestas para los partidos de la Premier League en el comienzo del 2026

Crystal Palace vs Fulham y Liverpool vs Leeds serán los dos primeros juegos del 2026 en la liga inglesa y estos son los posibles anotadores.

La Premier League es una de las ligas más atractivas del mundo, tanto por su formato como por su exigente calendario: el fútbol no se detiene y suele disputar partidos en fechas poco habituales para otras competiciones. En este caso, Crystal Palace vs. Fulham y Liverpool vs. Leeds United serán los dos primeros encuentros de 2026 en el certamen inglés, programados para el 1 de enero.

Bajo este contexto, repasamos a cuatro futbolistas, uno por cada equipo, que aparecen como los principales candidatos a abrir el marcador y convertir el primer gol del año en la liga inglesa.

Apuestas a anotará primero en la Premier League

Jean-Philippe Mateta 5.00 Raúl Jiménez 8.00 Hugo Ekitike 4.50 Dominic Calvert-Lewin 9.50

¿Quién abrirá el marcador en Crystal Palace vs Fulham?

Del lado de Crystal Palace, aparece Jean-Philippe Mateta. El francés de 28 años lleva cinco encuentros de liga sin anotar y siete entre todas las competencias. Su último tanto fue ante Manchester United.

De todas formas, es el goleador de su equipo en el certamen, con siete anotaciones en 18 juegos.

Anotará primero: Jean-Philippe Mateta – 5.00 en bet365

Raúl Jiménez, delantero mexicano de Fulham, lleva dos partidos consecutivos anotando: marcó contra Nottingham Forest y ante West Ham, y alcanzó los cuatro festejos en la Premier League actual.

Anotará primero: Raúl Jiménez – 8.00 en bet365

El duelo de goleadores en Liverpool vs Leeds United

El jugador que aparece como favorito en las apuestas es Hugo Ekitike. Anotó cinco goles en sus últimos cuatro juegos de liga. Es el goleador de Liverpool con ocho tantos en 17 apariciones.

También marcó en el resto de las competencias: uno en Community Shield, otro en EFL Cup y el restante en la Champions League.

Anotará primero: Hugo Ekitike – 4.50 en bet365

Dominic Calvert-Lewin es el que mejor llega al comienzo del año: seis partidos consecutivos anotando y siete goles en total, ya que le marcó por duplicado a Crystal Palace. Suma ocho en total en la liga.

Anotará primero: Dominic Calvert-Lewin – 9.50 en bet365

Todas estas cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.