Se viene el Superclásico 199 del fútbol chileno y para sorpresa de muchos previo al inicio del torneo, Colo Colo llega mejor que U de Chile en el torneo. Los albos han ganado los tres últimos duelos y quieren darle la estocada final a Francisco Meneghini.

Con miras al partido en el Estadio Monumental, una de las novedades sería el regreso de Javier Correa al ataque, tras su última lesión. También existen dudas con el nombre de Álvaro Madrid, quien tomó fuerza en los entrenamientos.

Con ese panorama por delante, Fernando Ortiz tiene prácticamente definido el XI estelar para un Superclásico que puede marcar el destino de los entrenadores en las bancas. Lo que sí está claro es que los albos saldrán con lo mejor a la cancha.

Colo Colo y los 11 elegidos por Ortiz

En lo que fue una constante durante la semana en los entrenamientos y de no mediar una lesión de última hora, Colo Colo jugará el Superclásico con su formación habitual. Eso sí, el regreso de Javier Correa mandaría a Leandro Hernández a la banca.

Los XI albos del último duelo. /Photosport

Así, la formación sería con Fernando de Paul; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Diego Ulloa; Arturo Vidal, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Claudio Aquino; Javier Correa y Maximiliano Romero.

Publicidad

Publicidad

Según reportó Dale Albo, el nombre de Álvaro Madrid generó dudas en Fernando Ortiz y alternó en la titularidad durante los entrenamientos. Sin embargo, el DT lo mantendría en la banca.

ver también Valoran la cintura de Ortiz para hacer las paces con Vidal en Colo Colo: “Es bien…”

“Por momentos, el Tano movió las piezas y probó con una nueva alternativa: Álvaro Madrid, quien hizo su ingreso al equipo titular en desmedro de Tomás Alarcón”, reveló el citado medio.