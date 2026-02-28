Vuelve un cuestionado jugador: formación de U de Chile para el Superclásico ante Colo Colo

Con un Francisco Meneghini cada vez más cuestionado y con rumores de su salida, U de Chile enfrenta una semana clave con miras al Superclásico. Por eso, la consigna es solo ganar en el Estadio Monumental.

Y si Colo Colo llega en racha triunfal al partido, la situación de Paqui y las lesiones en el equipo obligaron al DT a sacudir la pizarra. La baja de Lucas Assadi fue la última mala noticia, por lo que ya hay novedades en la formación.

A eso se le suma el nivel y condición física de Felipe Salomoni, quien también cedería su lugar por la banda zurda. Con ese panorama, Meneghini ya tiene listo a sus estelares para saltar a la cancha de Macul.

La formación estelar de U de Chile ante Colo Colo

De no mediar problemas físicos de última hora, Francisco Meneghini tiene lista su formación en U de Chile para el Superclásico. Ahí, la inclusión de Marcelo Morales por sobre Felipe Salomoni y Diego Vargas es la gran novedad.

Marcelo Morales.

Los XI elegidos son Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Israel Poblete y Marcelo Morales y Javier Altamirano; Juan Martín Lucero y Eduardo Vargas.

Llama la atención el regreso del Shelo Morales, quien se sometió a estrica dieta para bajar los kilos de su sobrepeso al volver a la U. Además, Israel Poblete reemplazará al lesionado Lucas Assadi.

Llama la atención que nuevamente no es considerado Lucas Romero, quien arribó con gran cartel desde el fútbol paraguayo. Sin embargo, Francisco Meneghini se sigue inclinando por Israel Poblete en el mediocampo.