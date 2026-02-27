Se viene un nuevo Superclásico del fútbol chileno y si hay un jugador que sabe celebrar con la U de Chile en este tipo de partidos, ese es Diego Rivarola. Gokú, como es apodado, anotó icónicos tantos que quedaron en la historia azul.

Uno de ellos, el del triunfo de la U 3-2 ante Colo Colo en el Estadio Monumental, el 2001. Ese tanto fue recordado por años, ya que los azules debieron esperar hasta 2024 para volver a celebrar en Macul.

El otro gol que marcó a Rivarola fue el del 2-1 el 2011, cuando en el último minuto anotó tras entrar desde la banca. “Los dos goles fueron muy importantes. El del Monumental de cabeza tiene un significado muy importante para el hincha, por todos los años que pasó después”, partió diciendo.

Rivarola sorprende con su gol legendario ante Colo Colo

Ante la pregunta de cuál de los dos icónicos goles a Colo Colo fue el más legendario, Diego Rivarola no dudó en diálogo con JugaBet. El ídolo de U de Chile se inclinó por el tanto a última hora en el Apertura 2011.

“Me agarra en el fin de mi carrera y tener la posibilidad de hacer un gol en un Clásico, en el minuto 90, es una posibilidad única de muy pocos jugadores”, aseguró.

Para Gokú, el recuerdo de ese duelo sigue latente, ya que “íbamos perdiendo y siempre me sentí protagonista en estos partidos, pero cuando la gente me empieza a pedir, eso me da un espíritu diferente”.

“Apenas me llama Sampaoli dije ‘bueno, esta es la mía, me va a quedar una jugada y la tengo que aprovechar’, y así fue. Cuando abro la puerta del camarín, recibí el aplauso como nunca de mis compañeros, sentir ese reconocimiento es algo que no se da muy seguido”, cerró.