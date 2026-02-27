Es tendencia:
¡Se juega en Chile! El canal que transmite las Qualifiers rumbo al Mundial de Hockey 2026

Las selecciones nacionales buscan la clasificación a la nueva edición de la cita mundialistas y la ronda clasificatoria se juega en Chile.

Por Andrea Petersen

El mundial de hockey está por comenzar una nueva edición.
No queda nada para que comience la nueva edición del FIH Hockey World Cup 2026 Qualifiers, torneo que se disputará en el Estadio Claudia Schuler, reciento que recibirá a ocho selecciones que buscarán su clasificación a la próxima Copa del Mundial de Hockey Césped.

Desde este domingo y durante una semana Chile será la gran sede del evento en donde la Roja estará presente con dos de las selecciones adulta que buscarán coronarse campeones en territorio nacional y anotarse en la cita mundialista.

¿Dónde ver el FIH Hockey World Cup 2026 Qualifiers?

Los 40 partidos del certamen podrán verse a través de la aplicación 13Go, mientras que los encuentros de la selección femenina, “Las Diablas”, y de la masculina, “Los Diablos”, serán transmitidos por la señal 2 del 13, T13 y todas las plataformas del 12, con los relatos de Fabián Astudillo y Camilo Bravo.

El primer equipo chileno en debutar será el masculino, que este domingo 1 de marzo, a las 19:30 horas, enfrentará a la selección de Gales por el Grupo A, zona que también integran Francia y Escocia.

En tanto, el combinado femenino se estrenará el lunes 2 de marzo, a la misma hora, frente a Suiza, por el Grupo A, además que conforman Australia y Francia.

El objetivo de ambos equipos será avanzar hasta la final del domingo 8, jornada en la que se definirán los tres cupos al Mundial, torneo que se disputa cada cuatro años y que se jugará en agosto próximo en Países Bajos y Bélgica.

En la edición 2022, la Copa Mundial Masculina coronó como campeón a Alemania, mientras que el título femenino quedó en manos de Países Bajos.

