No queda nada para que comience la nueva edición del FIH Hockey World Cup 2026 Qualifiers, torneo que se disputará en el Estadio Claudia Schuler, reciento que recibirá a ocho selecciones que buscarán su clasificación a la próxima Copa del Mundial de Hockey Césped.

Desde este domingo y durante una semana Chile será la gran sede del evento en donde la Roja estará presente con dos de las selecciones adulta que buscarán coronarse campeones en territorio nacional y anotarse en la cita mundialista.

¿Dónde ver el FIH Hockey World Cup 2026 Qualifiers?

Los 40 partidos del certamen podrán verse a través de la aplicación 13Go, mientras que los encuentros de la selección femenina, “Las Diablas”, y de la masculina, “Los Diablos”, serán transmitidos por la señal 2 del 13, T13 y todas las plataformas del 12, con los relatos de Fabián Astudillo y Camilo Bravo.

El primer equipo chileno en debutar será el masculino, que este domingo 1 de marzo, a las 19:30 horas, enfrentará a la selección de Gales por el Grupo A, zona que también integran Francia y Escocia.

En tanto, el combinado femenino se estrenará el lunes 2 de marzo, a la misma hora, frente a Suiza, por el Grupo A, además que conforman Australia y Francia.

El objetivo de ambos equipos será avanzar hasta la final del domingo 8, jornada en la que se definirán los tres cupos al Mundial, torneo que se disputa cada cuatro años y que se jugará en agosto próximo en Países Bajos y Bélgica.

En la edición 2022, la Copa Mundial Masculina coronó como campeón a Alemania, mientras que el título femenino quedó en manos de Países Bajos.