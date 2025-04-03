Stake opiniones: reseña del operador en 2025

Conoce con Stake opiniones nuestra reseña sobre la casa de apuestas y cuáles son los beneficios que los usuarios chilenos pueden obtener al utilizar la plataforma para sus apuestas deportivas y de casino.

Con las Stake opiniones vas a saber por qué tener una cuenta de usuario nueva con el operador, y además aprenderás cómo utilizar todas las características que tiene esta casa de apuestas para ti y todos los usuarios chilenos.

Stake opiniones Nuestra calificación Bono de bienvenida 4.5 Mercados 4.5 Cuotas 4.5 Streaming / Opciones en vivo 4.5 App para celular 3.5 Métodos de pago 3.5 Servicio al cliente 4.5 Calificación promedio 4.21

Promociones disponibles en Stake

Regístrate con el código promocional Stake REDVIP para reclamar un bono de bienvenida del 100% de tu primer depósito hasta US $600 para apuestas deportivas. Tras usar esta oferta, podrás encontrar otras promociones recurrentes en la platataforma:

Fútbol Europeo – Ganancias Dobles

Cómo es usual, el fútbol es el deporte rey en las casas de apuestas. En estas Stake opiniones detallamos una oferta que tiene el operador para generar ganancias dobles con las competiciones europeas.

El operador seleccionará una serie de partidos en los cuales puedes apostar con el fin de buscar que tu apuesta sea ganadora, y de ser así, podrás tener ‘Ganancias Dobles’ cada semana.

La dinámica es sencilla. Stake deportes te ofrece en ciertos partidos del fútbol europeo una jugada 1 x 2 y una acción de un jugador determinado.

Si eliges apostar en ella y resulta tu pronóstico ser ganador, entonces podrás recibir ganancias dobles de hasta $100 dólares.

Para poder acceder a este tipo de ofertas deberás realizar la jugada antes de la hora prevista indicada en la plataforma del operador.

Podrás apostar mínimo $5 dólares y recibir ganancias máximas de hasta $100 dólares, siempre y cuando tu jugada, y el respectivo futbolista completa el objetivo de rendimiento indicado en la jugada.

Ingresa a tu cuenta de usuario y revisa otros términos y condiciones sobre esta oferta.

Tomada de stake.com

NBA – Pago en el tercer cuarto

Sin un Stake Bono de bienvenida para comentar en estas Stakes opiniones, el operador ofrece otra promoción, que en este caso involucra al baloncesto.

Evita cualquier sorpresa en los partidos de la NBA en los que realices alguna jugada con esta promoción: si tu equipo va ganando por 9 o más puntos al final del tercer cuarto, tu jugada se marcará como ganadora, aún si tu selección termina perdiendo el partido.

Puedes apostar como mínimo $5 dólares en las jugadas de esta promoción con la opción de generar como máximo hasta $100 dólares de ganancia.

Haz tus apuestas antes de la hora prevista indicada en la página web del operador. Pero ten cuidado, pues apostar a favor de ambos equipos puede ser causa para descalificarte.

Deberás esperar como máximo 48 horas para ver tus ganancias acreditadas en tu saldo.

Sorteo semanal de 75K

Para aprovechar esta promoción, debes apostar y se te acreditarán tiquetes para un sorteo de $75,000 CLP. La dinámica indica que con un solo ticket podrás ganar una parte de los 75K que la casa de apuestas sortea cada semana.

Por cada $1,000 CLP que apuestes recibirás un ticket de ingreso al sorteo. Para conocer si ganaste, la casa de apuestas anunciará a los ganadores en una transmisión en vivo cada sábado. Revisa en la web de la Stake app los términos y condiciones.

Ante la ausencia de un bono de bienvenida, consideramos en estas Stake opiniones como buenas las ofertas mencionadas anteriormente y fáciles de desbloquear. Recuerda apostar con responsabilidad y conocimiento previo para minimizar las derrotas en tus jugadas.

Mercados de apuestas en Stake Chile

Está es una de las casas de apuestas con la mayor cantidad de deportes disponibles y con una gran variedad de mercados para tus apuestas, muy valorado por las stake opiniones de los usuarios online:

Disponible en Stake Fútbol ✅ Tenis ✅ Baloncesto ✅ Balonmano ✅ Bandy ✅ Béisbol ✅ Biatlón ✅ Boxeo ✅ Deportes motor ✅ Ciclismo ✅ Críquet ✅ Dardos ✅ Esquí alpino/fondo ✅ Fútbol americano/australiano/gaélico ✅ Futsal ✅ Golf ✅ Hockey sobre hielo ✅ Lacrosse ✅ MMA ✅ Rugby ✅ Snooker ✅ Squash ✅ Tenis de mesa ✅ Unihockey ✅ Voleibol ✅ Waterpolo ✅

Tomada de stake.com

Recuerda que puedes registrarte con el Código promocional Stake y disfrutar de promociones en fútbol y baloncesto para conseguir máximas ganancias por tus apuestas.

Opiniones de cuotas Stake

A los ya mencionados mercados y Stake deportes disponibles en la casa de apuestas, es hora de hablar de la calidad de las cuotas en Stake opiniones.

Encontrarás cuotas competitivas en todos los deportes disponibles en Stake y que se ajustan a la oferta del mercado entre los operadores en Chile.

Por ejemplo, si quisieras apostar en el partido de Europa League entre Midtjylland, del chileno Darío Osorio y el Fenerbache turco, encontrarás que la victoria del equipo danés se paga en Stake online a 3.45.

Tomada de stake.com

Entre tanto, en otros operadores se paga el triunfo de Midtjylland a 3.60 en bet365, 3.35 en Betano, y a 3.42 en 1XBET, por solo mencionar algunos ejemplos.

Así las cosas, si tomas la cuota de Stake a la victoria de Osorio y su equipo a 3.45, por cada $1,000 CLP estarás recibiendo un retorno de $3,450 CLP.

Streaming y apuestas en vivo en Stake

La oferta de apuestas en deportes en vivo es amplia y de lo más destacado en estas Stake opiniones.

Encuentra todo tipo de apuestas en vivo en los deportes ofrecidos en el operador, y disfruta de las transmisiones en vivo de deportes como baloncesto y también tenis.

Encuentra los partidos de los deportes que tienen disponible la retransmisión en directo al identificarlos con el icono de play ▶️.

Debes contar con una buena conexión a internet y estar dispuesto a sufrir algún tipo de retraso en el streaming. No olvides iniciar sesión con tus credenciales para poder acceder a esta característica.

Todos los partidos de la NBA cuentan con retransmisión en directo, al igual que algunos torneos principales de tenis (ATP y WTA), e incluso partidos seleccionados de fútbol y otros deportes.

Tomada de stake.com

No hay stake app para celular

Una de las notas bajas en las Stake opiniones es que el operador no tiene disponible en Chile una Stake app para tu celular. Sin embargo, podrás usar la plataforma sin importar si tu dispositivo es Android o iOS.

Abre el navegador web de tu celular e ingresa a la página web del operador. Tendrás todas las características que ofrece el casino a tu disposición.

Metodos de pago Stake

Por el momento, los usuarios chilenos solo tienen dos métodos de pago disponibles para realizar depósitos y retiros en el operador.

Te contamos en estas Stake opiniones que puedes usar AstroPay para recargar y retirar tu saldo con pesos chilenos, mientras que la otra opción que puedes utilizar son las 21 diferentes cripto monedas que acepta el operador. Stake es confiable asi que podrás introducir tus datos sin problemas de seguridad.

Mientras por un lado, el depósito y retiro mínimo que puedes realizar desde AstroPay es de $5,000 CLP, mientras que para el caso de las cripto monedas depende de cuál vas a utilizar.

Opinion del Servicio al cliente en Stake

Contacta al departamento de servicio al cliente principalmente mediante el chat en vivo, por medio del cual recibirás respuestas al instante de cualquiera de tus inquietudes.

También podrás utilizar los otros métodos de contacto como el correo electrónico, el formulario de contacto en la página web o visita la sección de ayuda y preguntas frecuentes en Stake.

Veredicto de nuestras Stake opiniones

Aqui el resumen de lo que nos gustó y no del operador en Chile:

Lo que nos gusta Lo que no nos gusta ✅ Apuesta en más de 30 deportes ❌ Sin Stake app para celular ✅ Streaming en vivo de tenis, baloncesto y otros deportes ✅ Sencillos métodos de pago ✅ Bono de bienvenida de hasta US $600 para deportes

Preguntas frecuentes Stake opiniones